Scale AI enfrenta crise de segurança após exposição de dados sensíveis de contratados e clientes

Após a recente aquisição pela Meta por cerca de US$ 14 bilhões, em uma estratégia que envolveu a contratação de seu CEO Alexandr Wang, a Scale AI, startup de inteligência artificial que também atende gigantes como Google e xAI, enfrenta uma grave crise de segurança. O Business Insider revelou que a empresa usa documentos públicos no Google Docs para organizar seu trabalho com clientes de grande porte, o que resultou na exposição de informações confidenciais.

Esses documentos incluíam dados pessoais de contratados, como e-mails privados e avaliações de desempenho, detalhes de projetos de IA e até informações sensíveis sobre os próprios clientes, acessíveis a qualquer pessoa com o link correto. Em alguns casos, eles estavam, inclusive, disponíveis para edição.

Além disso, documentos detalhavam disputas salariais, pagamentos e até listavam trabalhadores como "suspeitos de trapaça", levantando questões sobre a privacidade e o tratamento das informações sensíveis dos empregados.

Especialistas em segurança cibernética alertaram sobre os sérios riscos que essa exposição representa. Joseph Steinberg, professor de cibersegurança na Universidade de Columbia, destacou que essa prática deixa a Scale AI vulnerável a ataques de engenharia social, nos quais hackers se passam por contratados ou funcionários da empresa para obter acesso indevido. A possibilidade de inserção de links maliciosos nos documentos também aumenta o risco de comprometimento dos sistemas da empresa.

Qual a resposta da Scale AI à denúncia?

A Scale AI declarou que está investigando a situação e que tomou providências imediatas para desabilitar a capacidade de compartilhamento público de documentos de suas plataformas. A empresa também reafirmou seu compromisso com a segurança dos dados de seus clientes, garantindo que revisará suas políticas e implementará mais salvaguardas para proteger informações confidenciais no futuro.

Embora a inovação e o lançamento de novos produtos sejam essenciais para o sucesso de startups, a falta de medidas adequadas de segurança pode representar um risco significativo. Enquanto algumas empresas correm para alcançar seus objetivos de crescimento, outras que priorizam a segurança acabam perdendo oportunidades de mercado, criando um certo dilema sobre qual caminho seguir.