Satya Nadella, CEO da Microsoft, sugere que Sam Altman pode retornar à OpenAI

Em entrevistas na noite de segunda-feira, 20, à CNBC e Bloomberg TV, Satya Nadella, CEO da Microsoft, abordou a possibilidade de Sam Altman, ex-CEO da OpenAI, retornar à empresa de inteligência artificial após ter sido demitido pelo conselho administrativo na sexta-feira, 17.

Apesar de Altman ter anunciado sua intenção de se juntar a uma nova equipe de pesquisa em IA na Microsoft, ao lado do ex-presidente da OpenAI, Greg Brockman, Nadella expressou que a oportunidade na Microsoft foi uma forma de oferecer um ambiente acolhedor para Altman e Brockman, caso a situação na OpenAI seja irreversível.

Nadella comentou sobre a decisão de Altman retornar à OpenAI, afirmando que essa escolha cabe ao conselho, à gestão e aos funcionários da OpenAI. Ele destacou a parceria explícita da Microsoft com a OpenAI, ressaltando a importância das pessoas envolvidas na decisão.

Esta abordagem de Nadella confirma reportagens anteriores do The Verge, indicando que a transferência de Altman para a Microsoft ainda não está confirmada. A mudança recente de postura do cientista-chefe da OpenAI, Ilya Sutskever, considerado o mentor da saída de Altman, sugere que uma mudança no conselho poderia facilitar o retorno de Altman.

Além disso, Nadella mencionou que a Microsoft gostaria de ver mudanças na governança da OpenAI, especialmente em relação às relações com investidores. A Microsoft, um dos principais investidores da OpenAI, não possui assento no conselho governamental da organização.

O cenário na OpenAI tem sido agitado desde a demissão de Altman. A equipe de gestão e os investidores da empresa começaram a avaliar candidatos para substituir o conselho para um possível retorno de Altman. Emmett Shear, cofundador da Twitch, foi escolhido como CEO após recusas de Nat Friedman, CEO do GitHub, e Alex Wang, CEO da Scale AI.

A escolha de Shear gerou controvérsia interna, com relatos de funcionários recusando-se a participar de uma reunião de emergência agendada no domingo. Mais de 700 dos aproximadamente 770 funcionários da OpenAI, incluindo Sutskever, assinaram uma carta pedindo a renúncia do conselho e o retorno de Altman. Empresas como a Salesforce têm aproveitado a situação para recrutar pesquisadores da OpenAI.

A hesitação do conselho em fornecer razões detalhadas para a demissão de Altman complica a situação. Shear anunciou a contratação de um investigador independente para analisar o processo que levou à demissão de Altman e elaborar um relatório completo.