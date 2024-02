Saída de Taylor Swift, Drake e outros artistas do TikTok teve IA como tema central

Você já não pode ouvir ou acessar os perfis de artistas do catálogo da Universal Music Group (UMG) no TikTok, que inclui nomes de peso global como Taylor Swift, Drake e Olivia Rodrigo. Essa movimentação significativa no setor musical começou após o colapso nas negociações para a renovação dos acordos de licenciamento com a plataforma. As conversas se encerraram sem sucesso nesta semana, levando à não renovação do acordo de licenciamento que venceu em 31 de janeiro.

Na última terça-feira, a UMG acusou o TikTok de tentar coagi-la a aceitar um acordo considerado prejudicial pela gravadora, que não atendia às preocupações sobre compensação adequada para artistas e compositores.

O foco nesse ponto era a proteção contra música gerada por inteligência artificial, uma vez que, não só a falsificação das vozes dos artistas ocorria, mas também sua alteração para que cantassem em suas obras palavras que haviam dito.

Esse é mais um dos desafios impostos pelo aprimoramento da IA, com o uso cada vez mais amplo dos deep fakes, as falsificações digitais que acabam por falsear a autoria de um conteúdo na internet.

Sem a devida segurança online para proteger os artistas contra "discurso de ódio, intolerância, bullying e assédio, a UMG não conta mais com o TikTok como plataforma de distribuição.

Em resposta, o TikTok se manifestou dizendo ser "decepcionante" que a UMG "optasse por se afastar do apoio significativo de mais de um bilhão de usuários", acusando a gravadora de priorizar a "ganância" em detrimento dos interesses de seus artistas e compositores.

Com a retirada dos catálogos da UMG, as músicas de propriedade da gravadora que figuram em vídeos do TikTok serão silenciadas. Agora, os usuários que desejam substituir as faixas removidas precisarão selecionar opções alternativas de outras gravadoras.