Rússia quer entrar na corrida pela IA, mas guerra contra Ucrânia pode atrapalhar os planos

Vladimir Putin, quer entrar na competição com Estados Unidos e China para o desenvolvimento de inteligência artificial, mas o país tem encontrado dificuldade em se posicionar como um concorrente forte, em parte por conta da Guerra da Ucrânia, reporta o Business Insider. O presidente da Rússia , quer entrar na competição compara o desenvolvimento de, mas o país tem encontrado dificuldade em se posicionar como um concorrente forte, em parte por conta da, reporta o Business Insider.

No LLM Arena – versão russa onde usuários comparam diferentes respostas de grandes modelos de linguagem – a primeira IA russa rankeada, chamada GigaChat MAX, aparece em oitavo lugar atrás de versões do Claude (feito pela Anthropic), DeepSeek e ChatGPT (da OpenAI). Em 18º lugar, está o modelo YandexGPT 4 Pro, desenvolvido pelo mecanismo de busca russo Yandex. Na versão em inglês do LLM Arena, nenhuma IA da Rússia aparece entre os mais de 170 modelos de linguagem.

O GigaChat MAX foi desenvolvido pela empresa russa Sberbank. Segundo especialistas ouvidos pelo site de notícias Business Insider, o GigaChat MAX está meses atrás de IAs da China e dos Estados Unidos e não apresenta nenhum tipo particular de inovação.

A invasão da Rússia à Ucrânia aumentou o isolamento russo em relação à expertise e à colaboração global. O acesso do país aos chips necessários para treinar e executar modelos complexos de IA de forma eficiente também caiu. O ano em que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia foi o mesmo em que a OpenAI lançou seu chatbot ChatGPT, impulsionando o boom de IA.

Além disso, o setor privado da Rússia é muito pequeno, e a maioria das entidades contam com apoio do governo, o que tem atrasado a inovação.

O país também sofre com falta de especialistas em IA. A guerra na Ucrânia acelerou uma fuga de cérebros no país. Em 2022, apenas 3 mil pessoas se formaram em tecnologia de IA na Rússia. Para termos de comparação, nos Estados Unidos, foram 73 mil graduados em áreas relacionadas a IA em 2023.

Uso militar de IA

O governo de Putin fez declarações que levantaram suspeitas de que a Rússia esteja usando IA de forma secreta em aplicações militares. Em 2022, o país anunciou a criação de um departamento para desenvolvimento de IA dentro do Ministério da Defesa.

A IA pode estar sendo treinada com dados vindos do campo de batalha na guerra contra a Ucrânia. Além de melhorar a precisão contra alvos, esses dados podem ajudar a Rússia no processo de tomar decisões em tempo real nas linhas de frente do conflito.