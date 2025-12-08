Inteligência Artificial

Rio AI City: projeto de US$ 50 bilhões quer fazer do RJ referência em IA

Axia Energia, antiga Eletrobras, avalia como garantir fornecimento de energia elétrica para megaestrutura de data centers que pode gerar 10 mil empregos qualificados

8 de dezembro de 2025

A Axia Energia, antiga Eletrobras, está avaliando opções para fornecer energia elétrica a uma cidade de data centers de US$ 50 bilhões que pretende posicionar o Rio de Janeiro como principal referência em inteligência artificial da América Latina.

Chamado Rio AI City, o projeto está sendo desenvolvido pela Elea Data Centers, empresa apoiada pelo banco norte-americano Goldman Sachs. Virginia Fernandes Feitosa, diretora de relacionamento com clientes da Axia, disse à Bloomberg que a companhia realizará estudos de engenharia e custos para avaliar a viabilidade de uma nova subestação capaz de atender a demanda da primeira fase do empreendimento.

Inicialmente, o plano prevê uma capacidade de 1,5 gigawatt, com custo estimado em cerca de US$ 50 bilhões. No futuro, a Elea espera ampliar essa capacidade para até 3,2 GW – volume equivalente ao consumo atual de toda a cidade do Rio de Janeiro.

Na capital fluminense, a localização escolhida para o projeto fica próxima à infraestrutura legada dos Jogos Olímpicos de 2016, aproveitando a rede de cabos de fibra óptica de alta velocidade instalada para a transmissão do evento.

O objetivo da Elea – com apoio da administração municipal – é transformar a cidade em um polo regional, potencialmente global, para computação em nuvem e aplicações de IA. A expectativa é de que o projeto gere cerca de 10 mil empregos qualificados.

Brasil na corrida global da IA

Com mais data centers do que qualquer outro país da América Latina, o Brasil já atrai empresas de tecnologia interessadas em operar com energia limpa e infraestrutura de rede avançada. Recentemente, a ByteDance, dona do TikTok, anunciou um investimento de mais de R$ 200 bilhões em uma instalação no Ceará.

A interligação do sistema elétrico nacional e a abundância de fontes renováveis são trunfos para atrair projetos intensivos em energia. “Estamos usando toda a nossa infraestrutura interna para tirar esse projeto do papel”, afirmou Feitosa.

