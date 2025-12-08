Rio AI City: projeto de US$ 50 bilhões quer fazer do RJ referência em IA

A Axia Energia, antiga Eletrobras, está avaliando opções para fornecer energia elétrica a uma cidade de data centers de US$ 50 bilhões que pretende posicionar o Rio de Janeiro como principal referência em inteligência artificial da América Latina.

Chamado Rio AI City, o projeto está sendo desenvolvido pela Elea Data Centers, empresa apoiada pelo banco norte-americano Goldman Sachs. Virginia Fernandes Feitosa, diretora de relacionamento com clientes da Axia, disse à Bloomberg que a companhia realizará estudos de engenharia e custos para avaliar a viabilidade de uma nova subestação capaz de atender a demanda da primeira fase do empreendimento.

Inicialmente, o plano prevê uma capacidade de 1,5 gigawatt, com custo estimado em cerca de US$ 50 bilhões. No futuro, a Elea espera ampliar essa capacidade para até 3,2 GW – volume equivalente ao consumo atual de toda a cidade do Rio de Janeiro.

Na capital fluminense, a localização escolhida para o projeto fica próxima à infraestrutura legada dos Jogos Olímpicos de 2016, aproveitando a rede de cabos de fibra óptica de alta velocidade instalada para a transmissão do evento.

O objetivo da Elea – com apoio da administração municipal – é transformar a cidade em um polo regional, potencialmente global, para computação em nuvem e aplicações de IA. A expectativa é de que o projeto gere cerca de 10 mil empregos qualificados.

Brasil na corrida global da IA

Com mais data centers do que qualquer outro país da América Latina, o Brasil já atrai empresas de tecnologia interessadas em operar com energia limpa e infraestrutura de rede avançada. Recentemente, a ByteDance, dona do TikTok, anunciou um investimento de mais de R$ 200 bilhões em uma instalação no Ceará.

A interligação do sistema elétrico nacional e a abundância de fontes renováveis são trunfos para atrair projetos intensivos em energia. “Estamos usando toda a nossa infraestrutura interna para tirar esse projeto do papel”, afirmou Feitosa.