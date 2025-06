Revolta contra as máquinas: Veículos autônomos da Waymo são incendiados em Los Angeles

Cinco veículos da Waymo, empresa de carros autônomos controlada pela Alphabet, foram incendiados em Los Angeles no último domingo, 8, durante protestos contra as recentes ações federais de imigração nos Estados Unidos. As manifestações começaram após uma ação conduzida por agentes da ICE, o serviço de imigração e alfândega dos EUA, em uma unidade da rede Home Depot.

A Waymo suspendeu o serviço na região central da cidade “até que fosse considerado seguro”, segundo informou um porta-voz da empresa. A decisão foi tomada em conjunto com o Departamento de Polícia de Los Angeles, que também confirmou que os carros não puderam ser recuperados após os ataques.

Imagens registradas por agências internacionais mostram os veículos em chamas com pichações contra a ICE nas latarias. Segundo o Los Angeles Times, manifestantes chegaram a atirar patinetes elétricos da Lime dentro dos carros em combustão. A liberação de gases tóxicos pela queima de baterias de íons de lítio foi confirmada pela polícia, que alertou sobre os riscos aos socorristas e à população próxima.

Os protestos em Los Angeles, cidade com grande população latina, se intensificaram após o envio de 2.000 membros da Guarda Nacional pelo presidente Donald Trump. A medida foi tomada após confrontos no entorno do Centro de Detenção Metropolitano no sábado e domingo.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que o estado vai acionar judicialmente o governo federal por considerar ilegal a federalização da Guarda Nacional. “O estado vai processar a administração Trump”, escreveu Newsom na rede X.

Expansão da Waymo e impacto nos protestos

A Waymo, que começou a operar robotáxis em Los Angeles em 2024, tem uma frota de mais de 1.500 veículos distribuídos entre LA, São Francisco, Phoenix e Austin, no Texas. Ainda não se sabe se os veículos foram alvos intencionais, mas ao menos um carro foi pichado em San Francisco, em um ato de solidariedade aos protestos de Los Angeles.

A tensão entre tecnologias emergentes e crises sociais urbanas se tornou mais evidente no caso, colocando em xeque a presença de veículos sem motorista em áreas densas e politicamente instáveis. A Waymo ainda não detalhou se os danos causados alterarão a estratégia da empresa na cidade.