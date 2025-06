Reddit avalia adoção de sistema de verificação por íris criado por empresa de Sam Altman

Com o avanço das inteligências artificiais, crescem tanto o volume de conteúdo gerado por máquinas quanto a pressão regulatória para verificar idade e identidade dos usuários online. Nesse contexto, o Reddit está em conversas para adotar o World ID, sistema de verificação baseado em escaneamento de íris, desenvolvido pela Tools for Humanity, empresa cofundada por Sam Altman, CEO da OpenAI.

Essa informação foi publicada originalmente pela Semafor e sinaliza que a rede social quer garantir que seus usuários sejam pessoas reais, sem comprometer o anonimato, que é um de seus pilares. A ideia é permitir que indivíduos comprovem que são únicos, sem precisar revelar suas identidades para isso.

Caso o acordo se concretize, o World ID será um dos provedores terceirizados do Reddit, fortalecendo a Tools for Humanity. Criada há seis anos com o objetivo de distribuir renda básica universal em criptomoedas, a empresa oferece tokens Worldcoin para quem aceita escanear a íris com o dispositivo conhecido como Orb.

A possível adoção do World ID ocorre em um contexto mais amplo de adoção de ferramentas de verificação online. YouTube e TikTok, por exemplo, além de governos como o da Austrália, também avaliam medidas para lidar com essa demanda. Embora ainda não exista um padrão global, cresce o consenso de que a internet do futuro exigirá alguma forma de provar que “você não é um robô”.

Críticos, no entanto, alertam para os riscos de centralizar esse tipo de infraestrutura nas mãos de poucos — especialmente figuras como Altman, que atuam tanto no desenvolvimento da IA quanto em propostas de regulação. O principal desafio, segundo especialistas, não é técnico, mas de confiança e governança.

Como o World ID funciona?

A tecnologia funciona de forma relativamente simples: o Orb escaneia a íris, gera um código criptografado exclusivo e o fragmenta em servidores ao redor do mundo. Com isso, o sistema não armazena o dado original, estando o World ID salvo apenas localmente no celular do usuário.

Além de confirmar se uma pessoa é única, essa ferramenta também pode verificar a idade, recusando o escaneamento se suspeitar que o usuário tem menos de 18 anos.