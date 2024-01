R1, do Rabbit: conheça o assistente que bota IA no bolso

Durante a feira de tecnologia CES 2024, que aconteceu na última semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, um dispositivo inovador chamou atenção do público e esgotou sua primeira remessa de 10.000 unidades em apenas 24 horas. O gadget não quer ser seu próximo smartphone, nem um tablet ou videogame, e sim um assistente de inteligência artificial (IA) portátil.

O R1, da startup Rabbit, cabe no bolso e, de primeira, pode lembrar o clássico Tamagotchi. Mas por dentro, ele é muito mais complexo do que o bichinho de estimação virtual: o R1 conta com assistente de voz, câmera giratória e o próprio sistema operacional, chamado Rabbit OS.

Como uma extensão do smartphone, o R1 usa seus apps por você. Ele pode controlar músicas, solicitar serviços de transporte e compras de supermercado, enviar mensagens e até criar uma série de tarefas personalizadas para seguir.

Além do comando de voz e tela sensível ao toque, há também um pequeno botão para mexer na tela.

A startup treinou o modelo em como usar aplicativos existentes, evitando a necessidade de convencer desenvolvedores a se adaptarem ao R1.

Para o fundador e CEO da Rabbit, Jesse Lyu, destaca a constante evolução na busca por tornar as interações com computadores mais intuitivas. Para ele, o R1 representa mais um passo nesse caminho, oferecendo uma maneira diferente de realizar tarefas digitais sem a necessidade de um telefone ou laptop.

A entrega da segunda remessa de dispositivos está prevista entre abril e maio de 2024, com preços a partir de $199.