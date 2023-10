Quase 40% dos varejistas digitais vão investir em inteligência artificial na Black Friday

Aproximando-se a Black Friday, data de extrema relevância para o varejo, varejistas intensificam seus preparativos.

Segundo pesquisa do Pagar.me, plataforma de pagamento digital da StoneCo., em colaboração com o E-commerce Brasil, Equals e Nuvemshop, 35,7% dos varejistas digitais têm planos de investir em inteligência artificial (IA) para a temporada.

Durante a Black Friday, a automação de processos operacionais, como gerenciamento de estoque e atendimento de pedidos, é essencial para melhorar a eficiência e minimizar custos.

Thiago Guerra, Diretor Comercial de MSMB do Pagar.me, destaca a importância do varejo se voltar para tecnologias emergentes.

"A tecnologia redefine as regras do mercado. Vemos a necessidade de orientar os varejistas sobre as tendências a serem adotadas em um cenário competitivo. Assim, elaboramos a pesquisa ‘A preparação do e-commerce para a Black Friday’, consultando 196 empresas de diversos portes, incluindo multinacionais.

Os dados mostram ainda que a IA supera outras tecnologias como Big Data, com 19,4%, e Realidade Aumentada e Virtual, com 7,7%. A adoção da IA visa otimizar a experiência de compra, permitindo ofertas personalizadas e atendimento mais ágil.