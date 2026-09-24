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Qual habilidade humana vale mais em um escritório cheio de IA? Recrutadores respondem

Pesquisas com executivos e recrutadores apontam que habilidades comportamentais ganham protagonismo conforme ferramentas digitais automatizam rotinas

Qual habilidade humana vale mais em um escritório cheio de IA? Recrutadores respondem (Magnific)

Qual habilidade humana vale mais em um escritório cheio de IA? Recrutadores respondem (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10h53.

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A adoção acelerada de sistemas digitais mudou a rotina nas empresas. Com tarefas operacionais executadas em segundos por softwares modernos, a busca por profissionais qualificados ganhou novos critérios de seleção.

Líderes de recursos humanos relatam que a capacidade de interpretar dados e tomar decisões complexas tornou-se o principal motor de contratação. O domínio técnico continua relevante, mas a inteligência artificial transferiu o foco para competências comportamentais.

Domine os impactos da inteligência artificial no mercado com o Pré-MBA em IA da Saint Paul em parceria com a EXAME. A formação está disponível por apenas R$ 37.

O valor do pensamento crítico nas organizações

Segundo o relatório Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial, o pensamento crítico lidera a lista de habilidades em ascensão no mercado de trabalho global. A capacidade de analisar informações com discernimento evita falhas estratégicas.

Ferramentas automatizadas geram relatórios rapidamente, porém a interpretação do contexto exige discernimento humano. Entre os pontos mais valorizados pelos recrutadores, destacam-se:

  • Análise de contexto em cenários incertos

  • Resolução de problemas complexos

  • Comunicação clara com equipes multidisciplinares

O aprendizado contínuo permite avaliar as respostas geradas por algoritmos, garantindo que as diretrizes do negócio sejam respeitadas de forma ética e eficiente.

Se você quer sair na frente e dominar inteligência artificial de forma prática, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME é o próximo passo. São 4 aulas online por R$ 37. 

Como aplicar o fator humano no dia a dia

Na prática, o profissional que se destaca não é aquele que compete com a tecnologia, mas quem a utiliza como suporte. A colaboração entre pessoas e sistemas exige empatia e capacidade de negociação.

Profissionais que desenvolvem a inteligência emocional conseguem liderar projetos com maior eficiência. Essa habilidade permite gerenciar conflitos e orientar equipes durante momentos de transição tecnológica nas empresas.

A combinação entre repertório analítico e sensibilidade social garante uma atuação estratégica. A tecnologia processa dados em escala, mas a definição de diretrizes e a coesão das equipes permanecem como atribuições humanas.

Se você já utiliza ferramentas de IA no trabalho, o próximo passo é entender como aplicá-las de forma mais estratégica. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME apresenta conceitos e aplicações em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

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