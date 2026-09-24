Qual habilidade humana vale mais em um escritório cheio de IA? Recrutadores respondem (Magnific)
Jornalista
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10h53.
A adoção acelerada de sistemas digitais mudou a rotina nas empresas. Com tarefas operacionais executadas em segundos por softwares modernos, a busca por profissionais qualificados ganhou novos critérios de seleção.
Líderes de recursos humanos relatam que a capacidade de interpretar dados e tomar decisões complexas tornou-se o principal motor de contratação. O domínio técnico continua relevante, mas a inteligência artificial transferiu o foco para competências comportamentais.
Domine os impactos da inteligência artificial no mercado com o Pré-MBA em IA da Saint Paul em parceria com a EXAME. A formação está disponível por apenas R$ 37.
Segundo o relatório Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial, o pensamento crítico lidera a lista de habilidades em ascensão no mercado de trabalho global. A capacidade de analisar informações com discernimento evita falhas estratégicas.
Ferramentas automatizadas geram relatórios rapidamente, porém a interpretação do contexto exige discernimento humano. Entre os pontos mais valorizados pelos recrutadores, destacam-se:
Análise de contexto em cenários incertos
Resolução de problemas complexos
Comunicação clara com equipes multidisciplinares
O aprendizado contínuo permite avaliar as respostas geradas por algoritmos, garantindo que as diretrizes do negócio sejam respeitadas de forma ética e eficiente.
Se você quer sair na frente e dominar inteligência artificial de forma prática, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME é o próximo passo. São 4 aulas online por R$ 37.
Na prática, o profissional que se destaca não é aquele que compete com a tecnologia, mas quem a utiliza como suporte. A colaboração entre pessoas e sistemas exige empatia e capacidade de negociação.
Profissionais que desenvolvem a inteligência emocional conseguem liderar projetos com maior eficiência. Essa habilidade permite gerenciar conflitos e orientar equipes durante momentos de transição tecnológica nas empresas.
A combinação entre repertório analítico e sensibilidade social garante uma atuação estratégica. A tecnologia processa dados em escala, mas a definição de diretrizes e a coesão das equipes permanecem como atribuições humanas.
Se você já utiliza ferramentas de IA no trabalho, o próximo passo é entender como aplicá-las de forma mais estratégica. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME apresenta conceitos e aplicações em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.