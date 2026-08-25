Primero capta R$ 62 mi para levar IA a grandes empresas na América Latina — incluindo Smart Fit

A Primero, startup voltada à transformação digital de grandes corporações latino-americanas por meio de inteligência artificial (IA), captou R$ 62 milhões (US$ 12 milhões) em uma rodada de investimentos seed — um dos maiores valores já registrados para o setor na América Latina.

A rodada foi coliderada pela Kaszek, um dos primeiros fundos a investir no Nubank, e pela General Catalyst, com participação da Definition, Conviction, 8VC e investidores-anjo ligados a companhias como FEMSA, Bimbo, Aeroméxico e Kimberly-Clark de México.

Entre os clientes já atendidos pela Primero está a operação mexicana da Smart Fit, rede brasileira de academias. Segundo a startup, a parceria pode ser expandida para o mercado brasileiro no futuro.

Outros clientes citados no anúncio incluem a própria Kimberly-Clark de México, a Verde Valle, a Sede Café e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Cidade do México (Sedeco).

A dor das empresas: sistemas que não conversam entre si

O principal produto da Primero, batizado de Primia, tenta resolver um problema comum em grandes empresas: dados espalhados por sistemas — como ERPs, CRMs, plataformas financeiras e de gestão de armazéns — que não foram criados para operar em conjunto.

Segundo o MuleSoft 2026 Connectivity Benchmark Report, organizações administram, em média, 957 aplicações diferentes, mas apenas 27% delas estão conectadas entre si.

No Brasil, essa fragmentação ganha peso pelo tamanho do próprio mercado: a inteligência artificial (IA) tem potencial para injetar R$ 986,7 bilhões na economia brasileira até 2030, segundo a pesquisa "O Impacto da Inteligência Artificial na Economia Brasileira", produzida pelo Reglab.

"As empresas mais competitivas do mundo podem ser construídas a partir da América Latina. A região tem empresas de escala global que estão no coração dessa economia, e a IA é a oportunidade que elas têm para dar um salto sem precedentes em competitividade", afirma José Murillo, co-CEO da Primero, em comunicado enviado à EXAME.