Construtora de SC veicula comercial 100% produzido com IA e é pioneira na televisão aberta

No município com o segundo metro quadrado mais valorizado do país, a inovação pode fazer toda a diferença no concorrido mercado imobiliário premium de Itapema (SC). E partiu justamente de um dos setores mais tradicionais, o da construção civil, o investimento em uma nova proposta de comunicação, produzida 100% por inteligência artificial.

Recentemente estrou em TV aberta, no horário nobre, o primeiro vídeo publicitário desenvolvido totalmente por IA para uma construtora brasileira. O filme, com duração de 1 minuto e 30 segundos, foi ao ar no domingo (13/7), durante o intervalo do Fantástico, na NSC TV, afiliada da Rede Globo, em Santa Catarina. A peça foi desenvolvida para a incorporadora J.A Russi, de Itapema, empresa do Grupo J.A Russi, com mais de 35 anos no mercado e 500 mil metros construídos, que fechou 2024 com um VGV de R$ 1,3 bilhão e uma estimativa de crescimento da receita em até 35% para 2025.

A campanha, com o slogan “Legado que constrói confiança”, reforça a solidez das mais de três décadas de atuação da companhia no litoral norte catarinense e busca apresentar ao mercado uma marca que alia tradição e investimento nas transformações tecnológicas para atender ao segmento de alto padrão.

Ela foi concebida pela agência de publicidade Metra, responsável pelo conceito, e executada pela especializada em IA, a WegoW, braço do Grupo W, ambas com décadas de experiências e atendimento a grandes marcas. O maior desafio, segundo os desenvolvedores, foi “costurar” mais de duas mil cenas e manter a consistência visual dos personagens e do próprio cenário ao longo dos 90 segundos.

“O filme representa um marco para a publicidade e para o mercado da construção civil. Fomos além do audiovisual de curta duração feito por IA que, mesmo assim, ainda é raro no Brasil. Nosso projeto utilizou inúmeras ferramentas e, literalmente, fomos “até o limite” para obter imagens super-realistas em um minuto e meio de vídeo”, afirma Eduardo Zilinsky, diretor da Metra.

Dez plataformas para integrar cenário, personagens e áudio

O principal desafio do projeto, segundo Adriano Cruz, CEO da Wegow, esteve na consistência visual em toda a duração do vídeo e em cada detalhe, um dos pontos mais complexos e desafiadores no uso da inteligência artificial atualmente, para gerar sequências longas, a partir de 10 segundos. “Todas as etapas desse filme foram geradas por IA: as mais de 2 mil cenas, os personagens, os ambientes, as vistas, a locução e até as trilhas sonoras. Para alcançar o resultado ideal, cada uma dessas milhares de cenas deve ter exigido cerca de 200 versões diferentes”, detalha Cruz.

Segundo ele, manter os personagens com a mesma aparência, vestuário, emoção e expressividade ao longo de todo o comercial exigiu muitos estudos para saber as ferramentas mais apropriadas para esse “quebra-cabeças”. “Mas chegamos lá e temos grande orgulho de ser um projeto 100% brasileiro”, detalha.

Após buscas entre centenas de recursos, o projeto utilizou dez ferramentas distintas de IA combinando tecnologias para trilhas sonoras, imagens, movimentos e locuções, em um trabalho de coordenação minuciosa que consumiu semanas de curadoria e ajustes.

O filme tem início com um bebê caminhando descalço, em uma cena que ilustra a frase “Você confia o seu chão a nós”. Ao longo da campanha, surgem imagens de obras em andamento, de empreendimentos da construtora, como o Sunny Coast, e de famílias em momentos de convivência. Os ambientes retratados exibem acabamentos sofisticados, com mármore e madeira, em um desfecho que reforça a elegância e a solidez, 100% associados à marca.

“Este lançamento traz de forma real nossos produtos e serviços, extraídos de forma realista e cuidadosa com o uso das tecnologias. Também marca um novo capítulo na forma como o setor imobiliário pode se comunicar com o público. Além disso, a J.A. Russi reforça seu posicionamento como uma empresa que respeita seu legado, mas que também está aberta às transformações do mercado”, acrescenta Ricardo Serpa, diretor administrativo do Grupo J.A. Russi.

Quem é o Grupo J.A. Russi?

Além da incorporada J.A. Russi, em que detém 100%, o grupo possui 50% da participação na Aliança Empreendimentos, que também atua no mercado imobiliário de Itapema; 50% na Harmony Empreendimentos Imobiliários, em Balneário Camboriú; e 33% na Brava Internacional, um dos grandes players em incorporação na Praia Brava, em Itajaí, com empreendimentos em construção como o complexo Brava Beach Internacional. Já entregou os residenciais, de frente para o mar, Bay House Residence e Mirage Residence.

O grupo também atua no setor de centros comerciais. Atualmente, administra o Praia Shopping, um centro comercial em Itapema com 144 lojas. Também está em fase de construção outro empreendimento comercial em Itapema: um Garden Open Mall, voltado para gastronomia, com serviços para o público A/B.

Embora o mercado imobiliário seja tradicional, a J.A. Russi busca constante inovação em comunicação. Foi uma das pioneiras ao investir no meio digital antes da pandemia, antecipando-se à tendência da ausência de clientes físicos nos plantões de vendas. “Agora, decidimos abraçar a Inteligência Artificial, por conta da agilidade na produção, capacidade quase infinita de criação e a necessidade de adaptação aos novos gostos, costumes e interesses dos clientes de alto padrão”, explica Ricardo Serpa.

.