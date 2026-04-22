Por que a SpaceX quer a Cursor, startup que virou símbolo do 'vibe coding'

A SpaceX colocou a Cursor, startup de inteligência artificial conhecida por popularizar o chamado vibe coding, no centro de sua estratégia de expansão em IA. A empresa de Elon Musk fechou um acordo que garante o direito de comprar a Cursor por até US$ 60 bilhões até o fim de 2026 ou investir US$ 10 bilhões em uma parceria operacional.

A Cursor, plataforma que funciona como uma camada de automação sobre modelos como ChatGPT e Claude Code, se tornou uma das empresas mais observadas do setor ao transformar IA em ferramenta direta de programação. Seu principal apelo está em permitir que usuários desenvolvam softwares com menos escrita manual de código e mais comandos em linguagem natural.

Para a SpaceX, o interesse não está apenas no software, mas na possibilidade de controlar uma peça estratégica da nova corrida por produtividade em inteligência artificial. A companhia afirmou no X que as duas empresas agora trabalham “em estreita colaboração para criar a melhor IA de codificação e trabalho intelectual do mundo”.

A lógica por trás do movimento envolve escala. A Cursor lançou recentemente o agente de IA Composer, voltado à automação de tarefas mais complexas de desenvolvimento, e busca ampliar a capacidade de seus modelos. Para isso, precisa de mais poder computacional, exatamente um dos ativos mais valiosos dentro do ecossistema de Musk.

A SpaceX, além da operação espacial, vem estruturando projetos ligados à infraestrutura para IA, incluindo centros de processamento de dados em órbita e sistemas energéticos baseados em satélites. Musk defende que a expansão da indústria dependerá de novas fontes de energia e capacidade de processamento fora da Terra.

Compra fortalece plano de Musk para disputar a nova corrida da IA

A aquisição também reforça a posição da SpaceX diante da disputa com gigantes como OpenAI, Google e Microsoft. Enquanto essas empresas concentram esforços em grandes modelos de linguagem e produtos corporativos, Musk tenta construir um ecossistema que combine chips, energia, infraestrutura e software.

Esse movimento passa também pela xAI, empresa responsável pelo modelo Grok, que vem sendo reposicionada para atuar com agentes multifuncionais de IA. A ideia é que diferentes empresas sob influência de Musk operem de forma complementar, reduzindo dependência de fornecedores externos.

A Cursor entra nesse desenho como uma peça de uso prático imediato: uma ferramenta capaz de transformar IA em produtividade direta para engenharia, desenvolvimento e automação empresarial.

A ofensiva acontece enquanto a SpaceX prepara uma possível abertura de capital avaliada em US$ 1,75 trilhão. Caso avance, seria o maior IPO da história, e a aposta em inteligência artificial pode ser um dos principais argumentos para sustentar esse valuation.