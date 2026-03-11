Pedimos ao ChatGPT para montar um plano de negócios em 5 minutos — e esse foi o resultado

A inteligência artificial já chegou às tarefas que antes exigiam horas — ou dias — de trabalho. Um teste recente mostrou que ferramentas como o ChatGPT conseguem estruturar um plano de negócios completo em poucos minutos.

A proposta era simples: pedir à IA um plano para uma startup fictícia e medir quanto tempo levaria para sair uma estrutura funcional. O resultado apareceu em menos de cinco minutos, com diagnóstico de mercado, proposta de valor e projeções iniciais.

O experimento ajuda a ilustrar como a inteligência artificial está mudando o trabalho estratégico — inclusive em áreas tradicionalmente associadas a consultorias e planejamento empresarial.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida.

Como pedimos ao ChatGPT para montar um plano de negócios

O teste começou com um prompt direto: criar um plano de negócios para uma empresa fictícia de alimentação saudável por assinatura. Em segundos, o sistema apresentou uma estrutura completa com missão, público-alvo e estratégia de crescimento.

A resposta incluía ainda análise preliminar de mercado, proposta de diferenciação e sugestões de canais de aquisição de clientes. Ferramentas de IA generativa conseguem combinar informações públicas e padrões de mercado para gerar esse tipo de estrutura inicial.

Em menos de cinco minutos, o material já servia como ponto de partida para um planejamento empresarial. Para empreendedores ou equipes pequenas, isso significa reduzir drasticamente o tempo gasto na fase inicial de análise.

O que a inteligência artificial consegue fazer nesse tipo de tarefa

Ferramentas como o ChatGPT funcionam como assistentes de planejamento. Elas não substituem a análise estratégica humana, mas ajudam a estruturar rapidamente ideias e hipóteses.

Segundo estudos recentes sobre adoção de IA nas empresas, quase 90% das organizações já utilizam alguma forma de inteligência artificial em pelo menos uma função do negócio. A maioria, porém, ainda está na fase de experimentação ou testes. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Na prática, isso significa que profissionais estão usando IA para tarefas como análise de dados, geração de conteúdo e apoio à tomada de decisão. O planejamento de negócios começa a entrar nessa lista.

Onde a IA ainda precisa de supervisão humana

Apesar da velocidade, o plano criado pela IA ainda exige validação humana. Dados de mercado precisam ser checados e projeções financeiras devem ser ajustadas com base em informações reais.

A inteligência artificial tende a funcionar melhor como ponto de partida para o raciocínio estratégico. Ela organiza ideias, sugere caminhos e acelera a primeira versão do planejamento.

O ganho de produtividade aparece justamente nessa etapa inicial. Em vez de começar do zero, profissionais passam a trabalhar sobre uma base estruturada gerada em segundos.

Uma aula rápida para entender como usar IA no trabalho

Existe uma aula gratuita que mostra como profissionais podem começar a usar inteligência artificial de forma prática no dia a dia. O conteúdo apresenta os fundamentos da tecnologia sem jargões técnicos.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

A aula é conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia, especialista em IA executiva e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. Em cerca de 15 minutos, ela apresenta como a tecnologia pode ser aplicada no cotidiano profissional.

