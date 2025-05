Opera lança navegador Neon com IA; foco é centralizar a assistência das tarefas do dia a dia

A norueguesa Opera anunciou nesta quarta-feira, 28, o lançamento do Opera Neon, seu primeiro navegador desenvolvido do zero para atuar com inteligência artificial integrada. O browser se diferencia por contar com um agente digital capaz de interagir com páginas da web e realizar tarefas automatizadas, como compras e reservas.

Com isso, o Neon passa a compor o portfólio da empresa ao lado do Opera tradicional, do Opera GX, voltado para gamers, e do Opera Air, versão leve para sistemas menos potentes. A companhia afirma que quer “repensar o papel do navegador na futura geração da web com agentes de IA”. O novo software, contudo, ainda não está disponível publicamente — interessados devem se inscrever em uma lista de espera.

Apresentado em abril durante um evento em Portugal, o projeto enfatiza o uso de IA distribuído em três pilares: Chat, Do e Make. Essas três funções permitem ao usuário conversar com o navegador, delegar tarefas e até criar conteúdo com a ajuda da máquina. A interface mostra, já na tela inicial, a pergunta: “O que o navegador pode fazer por você?”

Neon é pago e entra na disputa com Firefox e Chrome

O Opera Neon será um produto premium, exigindo assinatura para uso — embora os valores ainda não tenham sido divulgados. A empresa também não especificou os limites de uso, prometendo mais informações “em breve”.

Com essa estratégia, a Opera busca disputar espaço com outros browsers que têm avançado no uso de IA. Na terça-feira, 27, o Mozilla Firefox anunciou uma função que resume automaticamente o conteúdo de páginas da web. O Google, por sua vez, deve integrar o navegador Chrome com o Gemini, seu modelo de IA generativa, nos próximos meses.