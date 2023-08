OpenAI vai rumo à marca de US$ 1 bilhão em receitas impulsionada pelo ChatGPT

A OpenAI, empresa de IA liderada por Sam Altman, está a caminho de atingir uma receita anual de US$ 1 bilhão. O crescimento surge da demanda crescente de empresas de tecnologia pelo ChatGPT, o bot de inteligência artificial (IA) generativa.

Segundo a Bloomberg, a OpenAI tem registrado um fluxo de receita em torno de US$ 80 milhões por mês. Em 2022, a empresa destinou aproximadamente US$ 540 milhões para o desenvolvimento do GPT-4 e do ChatGPT, conforme reportado pelo site The Information.

A recente introdução do ChatGPT Enterprise, versão corporativa do ChatGPT, ampliou as funcionalidades e implementou proteções de privacidade. Esta iniciativa marca um passo significativo da OpenAI em direção a atrair um espectro mais amplo de clientes empresariais, potencializando a receita de seu produto de destaque.

Operar o ChatGPT, dada sua popularidade, envolve custos consideráveis, pois modelos avançados de inteligência artificial demandam alto poder computacional. Em resposta a essa dinâmica, a OpenAI, com sede em São Francisco, implementou estratégias como a venda de assinaturas premium e o oferecimento de acesso pago à sua interface de programação de aplicativos (API), permitindo que desenvolvedores integrem o chatbot em diversas aplicações.