OpenAI tem 260 empresas com versão corporativa do ChatGPT

A OpenAI possui atualmente centenas de empresas que pagam pela versão corporativa do ChatGPT, apenas quatro meses após o lançamento da versão, uma indicação da forte demanda pelo esforço mais significativo da startup para ganhar dinheiro com seu produto mais conhecido.

A startup de inteligência artificial inscreveu 260 clientes corporativos para o ChatGPT até o momento, disse Brad Lightcap, diretor de operações, em entrevista esta semana.

Essas empresas têm mais de 150 mil funcionários registrados para usar o produto, disse Lightcap. A OpenAI não divulgou números de clientes para o produto empresarial.

Desde que a OpenAI revelou o ChatGPT e trouxe a IA para o conhecimento público, a startup tem trabalhado para fazer com que as empresas adotem e paguem pelo chatbot de IA.

A OpenAI lançou o ChatGPT Enterprise em agosto e prometeu recursos adicionais e políticas de privacidade, como a criptografia de dados e uma garantia de que a startup não usará informações de clientes para desenvolver sua tecnologia. A OpenAI disse que os preços do ChatGPT Enterprise podem variar de acordo com as necessidades da empresa.

“Quando lançamos o ChatGPT Enterprise, divulgamos uma lista de espera e obviamente tivemos que trabalhar para diminuí-la”, de acordo com Lightcap em entrevista.

A OpenAI também recebe interesse de “dezenas de milhares de empresas”, muitas das quais são empresas “menores” que “não se qualificam” para o produto empresarial, “mas ainda querem a experiência ChatGPT”, disse.

Na quarta-feira, a OpenAI anunciou um novo nível de ChatGPT pago para empresas com equipes menores, a partir de US$ 25 por mês por usuário.

A OpenAI também oferece ChatGPT Plus, um produto pago para indivíduos que custa US$ 20 por mês e oferece acesso ao modelo de IA mais recente da empresa.