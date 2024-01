OpenAI lança loja de chatbots personalizados no ChatGPT

A OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, lançou nesta quarta-feira, 10, a GPT Store, uma loja de chatbots dentro do serviço de inteligência artificial (IA). Esse lançamento, que ocorreu após atrasos sucessivos, marca uma expansão significativa no ecossistema da empresa, proporcionando novas possibilidades de uso para o ChatGPT.

Desde o anúncio do programa GPT Builder em novembro, mais de 3 milhões de bots, denominados GPTs, foram criados por usuários.A OpenAI planeja destacar semanalmente os GPTs mais úteis na loja.

Inicialmente prevista para novembro de 2023, a abertura da loja foi adiada para dezembro e, posteriormente, para janeiro. A plataforma permite que pessoas que criaram seus próprios chatbots compartilhem publicamente suas versões do ChatGPT.

Até o momento, apenas assinantes dos planos pagos da OpenAI têm permissão para criar e usar GPTs personalizados.

A empresa anunciou também que iniciará um programa de compartilhamento de receitas com os criadores de GPT no primeiro trimestre do ano. Os construtores de GPT serão remunerados com base no engajamento dos usuários com seus chatbots, embora detalhes específicos ainda não tenham sido divulgados.

Antes da abertura da GPT Store, a OpenAI estabeleceu um novo sistema de revisão para garantir que os GPTs personalizados estejam em conformidade com as diretrizes e políticas de uso da marca. A empresa também atualizou os procedimentos para reportar GPTs considerados prejudiciais ou inseguros pelos usuários.

O novo espaço será disponibilizada para os usuários do ChatGPT Plus e Enterprise, além dos assinantes de um novo plano chamado Team.

O que é ChatGPT Team

O ChatGPT Team é uma versão paga do ChatGPT voltada para equipes menores, com cerca de 150 pessoas. Semelhante ao ChatGPT Enterprise, oferece acesso ao GPT-4, DALL-E 3 e ao recurso de Análise de Dados Avançada da OpenAI, além de controle sobre os dados.

A OpenAI afirmou que os dados e conversas do ChatGPT Team não serão utilizados para treinar nenhum de seus modelos. Os assinantes do ChatGPT Team também podem criar GPTs personalizados para atender às necessidades específicas de suas equipes ou usar outros GPTs disponíveis na loja.

O ChatGPT Team tem um preço de US$ 25 por mês por usuário, quando faturado anualmente, ouUS$30 por mês por usuário, para pagamento mensal.