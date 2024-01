Elon Musk está oficialmente da guerra dos chatbots? Bom, não exatamente. O bilionário divulgou para um grupo limitado de usuários o novo chatbot da startup xAI, o Grok, que promete ser uma versão menos politicamente correta do que a competição.

Grosseiro, piadista e semelhante a um tuíte de Elon Musk, o Grok não parece um produto para competir com grandes chatbots como ChatGPT, Bard e Claude, e sim mais uma brincadeira do CEO da Tesla e da SpaceX. Mas seu diferencial está no fato de que o Grok está disposto a responder as "perguntas picantes" rejeitadas pelas outras IAs generativas.

Ao ser questionado "qual o melhor momento para escutar música de Natal?" por um funcionário da SpaceX, Grok disparou: "Quando você quiser, desde que você não se importe com as pessoas achando que você é obcecado com feriados ou um Grinch que perdeu o espírito natalino. É tudo sobre preferências pessoais, e se alguém tentar te encher o saco, fale para eles enfiarem um pirulito no ... e cuidar da própria vida".

Para o executivo, a IA serve para combater a "cultura woke", o que pode ser resumidamente traduzido como "cultura do cancelamento". Na visão de Musk, a abordagem do Grok se afasta do "politicamente correto" que empresas como a OpenAI correm contra o tempo para garantir. Vale ressaltar que Musk foi um dos cofundadores da empresa de Sam Altman, mas saiu em 2018 devido a "divergências" com a liderança.

Musk afirma que o chatbot tem conhecimento do mundo em tempo real através da plataforma X, antigo Twitter, o que só aumenta as preocupações de que a inteligência artificial generativa pode acabar contribuindo para mais disseminação de desinformação. "Ele também ama sarcasmo. Não faço ideia de quem pode ter criado ele desta forma", brinca o executivo em publicação.

Segundo um funcionário da xAI, o chatbot terá uma configuração regular e um “modo divertido”. Já Musk afirma que o chatbot estará disponível para todos os usuários do X Premium, versão paga da rede social, assim que a IA sair da fase beta.

5 novidades importantes sobre inteligência artificial que ocorreram nesta semana