O metaverso segue bem vivo: 58% das indústrias já usam a tecnologia, aponta pesquisa

O metaverso, que ainda segue como uma ideia futurista para o público geral, já é uma realidade em diversos setores industriais e empresariais. Segundo pesquisa conduzida pela Nokia em parceria com a Ernest & Young (EY), 58% das empresas já implementaram ou experimentaram versões industriais e empresariais do metaverso. Esse número engloba setores como automotivo, manufatureiro, energia, transporte, logística e utilities.

O levantamento, denominado “O metaverso para a índustria”, destaca que, das empresas que ainda não exploraram o metaverso, 94% têm planos de fazê-lo nos próximos dois anos. Além disso, os benefícios observados após a adoção da tecnologia têm superado as projeções iniciais. Enquanto a expectativa de redução de capex era de 24%, o valor alcançado foi de 39%.

Outros benefícios que superaram as previsões iniciais incluem ganhos em sustentabilidade, aprimoramento da segurança, redução de opex e agilidade no lançamento de soluções no mercado.

O estudo também identificou as principais tecnologias que habilitam o metaverso em ambientes corporativos: computação em nuvem, Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (ML) e redes privativas 5G. Redes de fibra óptica e sensores inteligentes também são relevantes, seguidos por equipamentos de realidade aumentada (AR), virtual (VR) e estendida (XR).

Para 44% dos líderes empresariais entrevistados, o metaverso representa a próxima etapa da digitalização. Já 13% veem a tecnologia como uma evolução voltada para redes sociais e jogos eletrônicos.

A pesquisa consultou 860 empresários entre março e abril, abrangendo seis países: Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Brasil.