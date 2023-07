O e-mail escrito pelo ChatGPT que me fez economizar R$ 10 mil

De tudo que estou escrevendo por aqui, já deu para entender que eu realmente acredito que unificar inteligência artificial (IA) e humanos é o gatilho para ganhos ainda maiores nos seus negócios.

Agora, com o que vou te contar aqui, tenho mais uma prova de como isso pode funcionar.

Leia também: A geração de imagem por IA está em outro nível — veja quais apps usar

Segundo o Goldman Sachs, os impactos da IA nos negócios podem elevar a eficiência das atividades profissionais, impulsionando um crescimento de 7% no PIB mundial anual ao longo de uma década.

E em termos de pesquisas, existem milhares de outras que podem ser pontuadas e relembradas aqui, como noticiaram inúmeras reportagens de EXAME.

O mais recente caso da greve em Hollywood, também pontua negativamente para a IA.

Mas há também diversos exemplos positivos de como o uso dessas tecnologias está moldando novos negócios e trazendo milhões em investimentos, como o caso da Green Gadget Guru criada com apenas US$ 100.

E aqui, no meu caso, já comecei a ver resultados não somente de produtividade, com o uso de plataformas para resumir minhas reuniões ou transcrever vídeos de Youtube, na hora de anotar os insights, e também em resultados financeiros.

E não foi em substituindo pessoas, antes que você comece a pensar assim. Mas o resultado veio na soma das duas coisas.

Vamos ao caso que me fez economizar R$ 10 mil

Recentemente, precisava justificar o não pagamento de um pedido, visto que a entrega não havia sido realizada pelo fornecedor em um projeto específico.

Mesmo me mantendo calma, não estava conseguindo encontrar as melhores palavras para ser honesta e manter a boa parceria e respeito da nossa relação, visto que nossa relação comercial ainda continua.

Não poderia simplesmente dar um fim em algo tão importante para nós. Foi aí que abri minha tela do ChatGPT, descrevi todo o caso dentro do prompt e pedi ajuda.

A ajuda foi em primeiro saber se era justo a postura de não pagar, ao que o ChatGPT me entregou 2 motivos para estar do meu lado e 2 motivos para estar do lado do fornecedor.

Ponderação feita por mim, pedi que ele me ajudasse a manter a relação mas deixando o mais claro possível por qual motivo não concordávamos com o pagamento, de uma forma transparente e leve.

E preciso dizer que a resposta me assustou.

Assustou pela clareza, pela condução da negociação e por ter me ajudado a colocar em palavras algo que minha emoção estava atrapalhando.

Antes de enviar, passei para outras pessoas envolvidas internamente e todos concordaram: está muito melhor essa versão da IA do que a nossa. Enviei. Foram 25 minutos até a resposta final. E a resposta foi positiva. Ufa, alívio, logo pensei.

Mas o que mais me chamou a atenção foi outra coisa: como, em muitos momentos, nossas emoções são tão mais fortes e não nos permitem ser diretos e claros, de forma tão respeitosa, que a relação (seja ela pessoal ou comercial) só melhora.

A inteligência artificial não tem esse padrão emocional e consegue, sem medo de julgamentos, ser objetiva e atingir o resultado esperado. E foi exatamente o que ela fez no meu caso: tão clara e direta, que ficou mais fácil também para o outro lado aceitar os pontos colocados.

E a relação, desde então, melhorou enormemente: o pontapé da sinceridade sem sincericídio, abriu portas para sermos mais honestos e realmente parceiros de negócios.

Ah Izabela, mas esse é só um exemplo simples. Outros pontos mais complexos ainda vão surgir. Sim, concordo com você em pensar assim.

Mas, assim como no meu exemplo, se olharmos para todo esse avanço com o filtro de uma emoção negativa, esse é todo o resultado que vamos perceber.

Quanto mais você ler sobre o impacto negativo, mais notícias de impacto negativo aparecerão para você – faz parte já dos motores de recomendação com inteligência artificial para te manterem mais tempo nas telas e aplicativos, mostrando apenas o que você gosta.

Meu convite é para você abrir os olhos para o outro lado da moeda. Afinal, sempre temos 50% de chance de tirar cara ou coroa.