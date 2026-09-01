O botão que faz a IA esquecer tudo o que você já conversou com ela — e por que pouca gente usa

Você já abriu uma conversa no ChatGPT e percebeu que a ferramenta sabia algo que havia sido dito em outro momento?

Isso acontece porque o serviço pode usar recursos de memória e informações de conversas anteriores para personalizar as respostas. Existe, porém, uma maneira de começar uma interação do zero: o Chat temporário.

A opção funciona como uma espécie de sessão à parte. Ao iniciar uma conversa temporária, o ChatGPT não usa memórias existentes para personalizar as respostas e também não cria novas memórias a partir daquele diálogo.

A conversa ainda pode ser utilizada para finalidades limitadas de segurança, mas não aparece no histórico normal do usuário.

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Como ativar o Chat temporário

O recurso pode ser encontrado ao iniciar uma nova conversa. Na versão web, basta abrir um novo chat e selecionar o botão “Temporário”, que aparece no canto superior direito da página.

A partir daí, a conversa começa sem o contexto de memória usado normalmente pelo ChatGPT.

Na prática, isso pode ser útil quando o usuário quer fazer uma pergunta sem que informações armazenadas anteriormente influenciem a resposta. Também é uma alternativa para conversas pontuais que não precisam ficar disponíveis no histórico.

O que o Chat temporário realmente "esquece"

Há uma diferença importante entre começar sem memória e apagar informações da conta. O Chat temporário não significa que o sistema apaga tudo o que já foi armazenado sobre o usuário.

O recurso impede que memórias existentes sejam usadas para personalização naquela conversa e também evita a criação de novas memórias. Já informações salvas anteriormente continuam existindo na conta até que sejam excluídas pelo próprio usuário.

Por isso, se a intenção for remover definitivamente uma informação que o ChatGPT já guardou, é necessário administrar as memórias nas configurações. Dependendo do caso, também pode ser preciso excluir conversas nas quais aquele dado foi compartilhado.

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E se eu quiser apagar a conversa?

O Chat temporário também tem uma diferença importante em relação ao botão de excluir. Conversas comuns ficam armazenadas na conta até que o usuário decida apagá-las.

Quando uma conversa é excluída, ela desaparece imediatamente do histórico e é programada para exclusão permanente dos sistemas da OpenAI em até 30 dias, salvo algumas exceções legais, de segurança ou de desidentificação.

Já os chats temporários não aparecem no histórico e são excluídos dos sistemas da OpenAI em até 30 dias. Eles também não são usados para melhorar os modelos enquanto permanecem temporários.

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Quando vale usar

O recurso pode ser interessante para quem quer uma conversa mais independente do histórico habitual, especialmente ao tratar de assuntos que não precisam influenciar interações futuras. Também serve para testar um assunto sem transformar aquela troca em parte do contexto personalizado da conta.

A principal vantagem está justamente em começar do zero.

Para quem prefere manter o ChatGPT personalizado no uso cotidiano, mas quer ocasionalmente uma conversa sem esse contexto, o botão “Temporário” oferece uma alternativa simples e que pode passar despercebida na interface.