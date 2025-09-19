Nvidia negocia investimento de US$ 500 mi na Wayve, startup britânica de carros autônomos com IA

A Nvidia está em discussões avançadas para investir US$ 500 milhões na Wayve, startup britânica de carros autônomos, como parte de seu compromisso de US$ 2,7 bilhões para financiar startups no Reino Unido.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, anunciou o possível aporte ao lado de Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, durante um evento em Londres nesta quinta-feira, 18, após a visita oficial do presidente dos EUA, Donald Trump. Huang também mencionou outros investimentos, incluindo na fintech Revolut, e previu que a primeira empresa britânica a atingir o valor de US$ 1 trilhão será uma companhia de inteligência artificial.

Fundada em 2017 e sediada em Londres, a Wayve é uma das principais startups de IA no Reino Unido. No ano passado, a empresa levantou US$ 1 bilhão em uma rodada liderada pelo conglomerado japonês SoftBank.

Segundo a startup, o investimento da Nvidia será parte de uma nova rodada de financiamento, mas os detalhes adicionais não foram divulgados. Em um comunicado, a Wayve afirmou ter assinado uma carta de intenções para avaliar o investimento de US$ 500 milhões da empresa norte-americana.

Durante o evento, Huang mencionou oito outras startups britânicas, como a Revolut, a Synthesia, especializada em vídeos com IA, e a Oxa, também focada em transporte autônomo, prometendo investir nas próximas rodadas dessas empresas, algumas das quais já receberam investimentos da Nvidia anteriormente.

Alex Kendall, CEO da Wayve, destacou que o investimento da Nvidia "reforça a confiança" na abordagem inovadora da empresa para a construção de carros autônomos e em seu conceito de “IA incorporada”. Em abril, a Wayve firmou uma parceria com a Nissan para implementar sua tecnologia nos veículos da montadora. A empresa utilizada chips da Nvidia para alimentar seus carros autônomos.

Outros investimentos no Reino Unido

Além disso, no começo desta semana, a Nvidia anunciou que investiria £500 milhões (cerca de US$ 675 milhões) na Nscale, provedora britânica de computação em nuvem especializada em IA. A empresa se comprometeu com £2 bilhões (US$ 2,7 bilhões) para financiamento e infraestrutura de IA, com apoio de firmas de capital de risco como Accel e Balderton Capital.

Essa estratégia faz parte da agenda dos Estados Unidos para fortalecer sua posição na corrida tecnológica com a China, sendo o comércio de IA uma peça-chave para assegurar o alinhamento de países como o Reino Unido à sua visão tecnológica. Nesta semana, Google e Microsoft também anunciaram investimentos bilionários no país para os próximos anos.