Novo livro de Yuval Harari: “Nexus” alterna entre narrativa envolvente e superficialidade técnica

Aproveitei os feriados de fim de ano para me debruçar sobre Nexus, o mais recente livro de Yuval Harari, autor de sucessos como Homo Sapiens e Homo Deus.

A obra tem causado debate: enquanto alguns a consideram essencial para entender o impacto da inteligência artificial (IA) no mundo atual, outros criticam a abordagem simplista do autor. Já nas primeiras páginas, percebi elementos que sustentam ambas as visões.

Narrativa acessível, mas problemática

É inegável o talento de Harari como narrador – sua capacidade de tecer histórias complexas de forma acessível é evidente. No entanto, esta mesma característica que torna o livro tão envolvente acaba sendo sua fraqueza quando se trata de temas técnicos. Logo no prefácio, sua comparação entre IA e instrumentos musicais revela uma simplificação problemática que permeia toda a obra.

Um equívoco sobre a autonomia da IA

O livro repete um padrão já visto em obras anteriores de Harari: privilegia uma narrativa alarmista sobre análise técnica aprofundada. Logo no início ele fala sobre a guitarra, que permite que o ser humano amplifique o som, mas não cria a melodia. E então sugere que a IA é uma tecnologia fundamentalmente diferente, capaz de criar autonomamente e não apenas amplificar. Esta analogia, embora sedutora em sua simplicidade, revela uma compreensão superficial da tecnologia que compromete o argumento subsequente.

O que torna essa analogia particularmente problemática é que ela atribui à IA uma capacidade de agência que simplesmente não existe. Da mesma forma que um instrumento musical não funciona sem alguém para operá-lo, uma IA não gera conteúdo sem intervenção humana: ela necessita de prompts, direcionamento, e uma extensa infraestrutura humana para funcionar.

A cadeia humana ignorada

O que falta na análise de Harari – e aqui está uma das principais críticas acadêmicas ao livro – é o reconhecimento da complexa rede humana por trás de cada ação da IA. Não há menção aos engenheiros, desenvolvedores, gestores e usuários que compõem a verdadeira cadeia de decisão. Esta omissão não é apenas uma simplificação, mas um erro fundamental de análise.

Concentração de poder: o ponto forte do livro

O único momento em que o livro ganha consistência é na discussão sobre a concentração de poder tecnológico. Quando Harari aborda os “senhores da IA”, toca em uma preocupação legítima sobre o controle tecnológico. Ainda assim, mesmo esta análise carece de originalidade, repetindo argumentos já explorados em suas obras anteriores.

Entre infoentretenimento e análise séria

Embora Harari ofereça uma narrativa envolvente e levante questões relevantes sobre nosso futuro tecnológico, “Nexus” parece mais próximo do infoentretenimento do que de uma análise rigorosa. A obra é bem-sucedida em provocar reflexões importantes, mas falha em oferecer o aprofundamento técnico necessário para sustentá-las.

A verdadeira discussão sobre IA precisa ir além de narrativas alarmistas e simplificações excessivas. Precisamos de análises que reconheçam tanto o potencial quanto os riscos reais da tecnologia, sempre lembrando que, por trás de cada sistema de IA, existe uma complexa rede de decisões e responsabilidades humanas.