No carro da Xiaomi, o verdadeiro motor é um chip Snapdragon

A Xiaomi, reconhecida por sua presença no mercado de smartphones, entrou oficialmente no segmento automotivo com o lançamento do Xiaomi SU7, seu primeiro carro elétrico.

E, apesar do evento de lançamento do carro destacar o luxo do sedã esportivo, talvez o verdadeiro chamarizz da nova aposta da chinesa seja o "cérebro" por trás do potente mortor eletrificado.

A começar pelo sistema operacional que controla a máquina, o HyperOS, já utilizado nos smartphones da empresa, o carro também leva, por assim dizer, abaixo do capô, um chip Snapdragon 8295 da Qualcomm, desenvolvido especialmente para carros.

O processador bastante robusto é necessário para controlar um central multimídia bem átipica no mundo automotivo. A tela central do painel, com resolução 3K, tem 16 polegadas e permite a integração com smartphones da Xiaomi, oferecendo recursos como divisão da tela em três partes distintas.

No design, o SU7 apresenta uma mistura de elementos visuais de várias marcas, incluindo a chinesa BYD, Mercedes e BMW. No entanto, a Xiaomi posiciona seu modelo para competir diretamente com o Porsche Taycan Turbo e o Tesla Model S.

Em termos de desempenho, o SU7 Max se destaca com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 2,78 segundos, ultrapassando o Porsche Taycan Turbo e rivalizando com o Tesla Model S Plaid. A Xiaomi contratou engenheiros da BMW e Mercedes para o desenvolvimento do veículo, o que pode explicar algumas semelhanças no design.

O SU7 Max, equivalente ao Xiaomi 14 Pro no segmento de smartphones, oferece um alcance de 800 km, atinge uma velocidade máxima de 265 km/h e se beneficia de um sistema de recarga rápida. A versão base do SU7 possui um alcance de 668 km.

Embora os preços ainda não tenham sido anunciados, especula-se que o SU7 possa ser posicionado na faixa de preço do Tesla Model S, com lançamento previsto para 2024.