New York Times promove uso de ferramentas de IA para equipe de jornalismo

O New York Times afirmou em mensagem aos funcionários que está abrindo treinamento de inteligência artificial para a redação e estreando uma ferramenta de IA chamada Echo para os funcionários, informou o site de notícias Semafor, que teve acesso ao conteúdo. Na mensagem, o jornal também compartilhou documentos e vídeos explicando o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito com IA.

A empresa anunciou que havia construindo a ferramenta de IA Echo, capaz de resumir o conteúdo do jornal e que aprovou programas de IA para produção, como o assistente de código de programação GitHub Copilot e o NotebookLM, do Google. O NYT incentivou a equipe editorial a utilizar esses recursos para gerar chamadas de SEO e resumos, sugerir edições, e ajudar no surgimento de ideias e a realizar pesquisa, bem como analisar documentos e imagens do jornal.

Em vídeo de treinamento compartilhado com a equipe, o jornal sugeriu utilizar IA para ter ideias do que perguntar a um CEO de uma startup durante uma entrevista. Mas notou também possíveis riscos do uso da tecnologia, como infringir direitos autorais e exposição de fontes. O jornal disse que os funcionários não devem usar IA para desviar de paywalls, fazer rascunho e revisar de forma significativa um artigo, ou para gerar imagens.

Apesar da empolgação da empresa com o uso de IA, alguns funcionários estão céticos em relação ao uso da IA e temem que a tecnologia gere preguiça, manchetes pouco criativas e informações incorretas, diz Semafor. A tensão entre empregados e IA cresceu em novembro de 2024, quando o CEO do AI Perplexity, Aravind Srinivas, ofereceu assistência ao NYT em meio a uma greve de trabalhadores.

O NYT divulga em seu site como utiliza IA, o que inclui gerar rascunhos e manchetes iniciais, além de resumos de artigos para produzir e distribuir notícias. "Isso sempre é feito com revisão e supervisão humana", diz o site. "Os jornalistas são, em última análise, responsáveis por tudo o que publicamos." Os jornalistas também podem utilizar ferramentas de IA para auxiliar em investigações.