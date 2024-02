Controle de smartphone por pensamento? Neuralink, de Musk, promete primeiros resultados em breve

A Neuralink, liderada pelo bilionário Elon Musk, está às vésperas de anunciar avanços significativos no campo da neurotecnologia. Segundo Musk, em entrevista concedida ao canal Fab TV, espera-se que, até o final desta semana, seja possível relatar se o primeiro paciente a receber o implante Telepathy conseguiu controlar um telefone e um computador apenas com o pensamento.

O dispositivo foi implantado no paciente, cuja identidade permanece não divulgada, na semana passada. Musk revelou que o aparelho promete a capacidade de controlar smartphones e computadores "apenas por pensar", abrindo novas possibilidades de interação entre humanos e máquinas.

Os primeiros sinais são positivos, conforme destacou Musk, mencionando que o paciente está em bom estado de recuperação e que os resultados preliminares indicam uma detecção promissora de atividade neuronal.

A trajetória da Neuralink até aqui não foi sem obstáculos. O projeto, que vem sendo desenvolvido há anos, enfrentou atrasos, especialmente devido a preocupações iniciais de segurança que levaram a Food and Drug Administration (FDA) a rejeitar o pedido de aprovação do dispositivo.

No entanto, após superar esses desafios regulatórios, a aprovação foi concedida em maio de 2023, gerando uma onda de interesse de milhares de voluntários dispostos a participar dos testes humanos.

Além da promessa de revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia, Musk sugere que o implante poderá, no futuro, oferecer soluções para condições como autismo e esquizofrenia e melhorar significativamente a capacidade de comunicação de pessoas com severas limitações físicas, citando o exemplo de Stephen Hawking.

A expectativa em torno dos próximos anúncios da Neuralink é grande, não apenas pela potencial inovação tecnológica, mas também pelo impacto que poderá ter na vida de pessoas com deficiências e na interface homem-máquina como um todo.