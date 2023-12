Na Wine, a inteligência artificial trouxe a nota que faltava aos vinhos

Adoro aprender com histórias de empresas que passaram por diferentes transformações digitais, se adaptando ao espírito de cada tempo. A visão dos desafios e a forma como se adaptaram ensinam muito. Principalmente quando são empresas brasileiras, criadas por pessoas brasileiras visionárias, que não costumam aparecer nos badalados filmes e livros americanos de empreendedorismo.

Esse é o caso da Wine.com. A empresa brasileira reúne o maior clube de vinhos do mundo. Mudou de patamar esse ano, com aumento de mais de 40% na conversão das vendas graças à inteligência artificial (IA) e redução de 80% no tempo de criação.

Recentemente tive uma conversa com Paulo Boesso, head de growth e inovação da Wine. Ele destrinchou as ousadas estratégias da empresa para retomar sua trajetória de forte crescimento em meio a um ambicioso processo de transformação digital e artificial.

Um empresa que sabe surfar as ondas tecnológicas

A ideia da Wine.com remonta aos primórdios da internet. Nasceu num momento de transformação intensa, nos anos 2000. O fundador Rogério Salume percebeu a tendência das pessoas começarem a comprar pela Internet, quando isso não era óbvio para ninguém. Em 2003 fundou a “Estação do Vinho”, o primeiro site de venda de vinhos no Brasil e único por vários anos.

Tempos depois, com a popularização das redes sociais e das comunidades online, transformou a ideia em um clube de assinatura: Wine.com.

Depois de ter surfado a onda da internet e das redes sociais, agora, em 2023, a empresa mais uma vez é pioneira surfando a nova onda da IA.

E já começou a colher os frutos do uso da inteligência artificial para ser mais eficiente, vender mais e deixar os clientes mais satisfeitos.

2020: Transformação Digital

A transformação digital ganhou impulso em 2020, quando Abílio Diniz se tornou sócio da Wine com um investimento do Grupo Península.

"O primeiro passo foi focar no core business, que são as assinaturas, por meio das quais temos 80% das vendas, ao invés de ficar brigando por share no varejo offline", explica Boesso.

"Também aceleramos os investimentos em canais proprietários, como nosso e-commerce e as lojas físicas."

É curioso que dentro da estratégia de digitalização, a empresa tenha decidido abrir lojas físicas. Boesso me contou que as vendas online cresceram de forma absurda durante a pandemia mas caíram de forma igualmente absurda depois.

Eles olharam os dados, viram que os assinantes estavam concentrados em determinados locais e começaram a abrir lojas físicas próximas.

Essas lojas acabaram virando pontos de encontro dos amantes de vinho, e um local para eles conhecerem novos rótulos exclusivos. A experiência se tornou figital, misturando o físico e o digital.

Essa estratégia, combinada com o "boom" do e-commerce na pandemia, deu resultados: o número de sócios mais que dobrou para os atuais 400 mil. Sócios do clube que moram ou trabalham perto de lojas físicas compram muito mais

"Mas começamos a ter problemas de retenção, pois os novos assinantes entendiam menos sobre vinhos e não consumiam nossos rótulos exclusivos", analisa.

Foi então que a Wine deu início a uma nova transformação depois da digital iniciada em 2020.

2023: Transformação Artificial

O modelo de negócios neste ano de 2023 se tornou altamente baseado no uso de tecnologia e dados. "Percebemos que precisávamos entregar algo mais personalizado, que melhor corresponda ao perfil e momento de consumo de cada cliente", afirma.

Nesse sentido, a grande aposta foi desenvolver kits customizados de vinhos com auxílio de inteligência artificial, incluindo opções premium para quando o cliente pode gastar mais e outras mais em conta para semanas com orçamento apertado.

Além disso, hoje a Wine analisa em detalhes o histórico de compra dos clientes para mapear seus hábitos e preferências e, com base nisso, enviar sugestões hiper segmentadas e no timing certo.

Todas essas iniciativas intensivas em uso de dados e IA já produzem resultados muito concretos: as taxas de conversão estão 54% mais altas. "Antes tínhamos comunicações padronizadas focadas apenas no preço médio. Agora nos conectamos com os diversos perfis", comemora Boesso Vieira.

Olhando à frente, ele antecipa que o foco agora é "automatizar nosso funil". O executivo diz que se inspira em casos de sucesso como o Netflix para criar o "Netflix do vinho"

Resultados operacionais tangíveis e imediato

Atualmente, as equipes da Wine.com usam mais de 10 ferramentas de inteligência artificial diferentes. Eu perguntei explicitamente quais os resultados concretos ele já conseguiu medir a partir da disseminação das ferramentas de inteligência artificial na empresa.

Criação de persona e “porta voz” da campanha principal gerada com ajuda de IA

Os números que ele trouxe foram impressionantes:

80% de redução na operacionalização de criativos

Redução de 32% no tempos das reuniões de “brainstorm”

Redução de 38% no tempo de construção de apresentações

Redução de 50% no tempo de onboarding de novos analistas através de suporte ferramental via (ChatGPT

Aumento 42% na taxa de conversão canais próprios

Aumento de 54% na conversão de produto com a ótica de próxima melhor ofert

Como começar a Transformação Artificial?

Para dar conta desse processo expandido de inovação e incorporação de tecnologias como IA, a Wine também investe na capacitação das equipes internas

"Temos testado constantemente novos recursos para melhorar processos e a experiência dos clientes", finaliza Boesso Vieira. O plano é tornar a plataforma uma espécie de "Netflix brasileira do vinho", baseada em recomendações personalizadas e uso extensivo de dados.

Antes de “homologar” as ferramentas de IA e passar para o times o próprio Boesso começa a experimentar. Ele contou que os primeiros kits de vinho personalizados ele mesmo fez com o ChatGPT. “Subi a planilha de rótulos e histórico de compra e pedi pro ChatGPT criar os kits. Surgiram coisas esquizofrênicas, que para surpresa dos nossos enólogos, venderam muito”

Depois de testar e ver que funciona, ele promove sessões de treinamento com os times que vão usar cada ferramenta. Eles também vão customizando e treinando as IAs e hoje conseguem com, um único prompt, criar centenas de imagens combinando diferentes rótulos de vinhos pré cadastrados em anúncios hiperpersonalizados para cada cliente. “Abriu um novo universo pra gente”, Boesso confirma minha ideia de que a IA é uma nova infra estrutura de produtos, uma nova forma de trabalhar que vai abrir novos campos em todas as áreas.

Assim como a Netflix cria uma trilha personalizada de filmes e séries para te entreter, agora você pode ter o mesmo nível de personalização na hora de harmonizar sua sessão com vinhos. Quem sabe um dia a Wine integre com a Netflix e você receba o vinho perfeito para cada filme que for assistir.