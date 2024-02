Na Semantix, Lloro é uma IA que brasileira que entende bancos de dados em português

A Semantix, uma das pioneiras brasileiras em tecnologia de inteligência artificial e listada na Nasdaq, anunciou com exclusividade à EXAME o lançamento de uma inovação significativa no setor de IA: o Lloro, seu primeiro modelo de linguagem especializado (LLM).

Diferenciando-se dos modelos generalistas populares, como o GPT da OpenAI, o Lloro foi desenvolvido com foco na geração de código para análises de dados, demonstrando que IAs dedicadas para empresas devem se tornar um padrã do mercado.

Concebido e treinado pela equipe de especialistas da Semantix ao longo de seis meses, o Lloro, que ganhou esse por uma inspiração na IA Llama, da Meta, se destaca capacidade de entender e processar solicitações em português, superando uma das principais barreiras encontradas em modelos dedicados pré-existentes no mercado, que raramente são nativos neste idioma. Este avanço é parte da estratégia da Semantix de oferecer soluções que atendam diretamente às necessidades e desafios do mercado brasileiro e de falantes da língua portuguesa.

Com a disponibilização do Lloro como API nos produtos da empresa, clientes poderão criar aplicações inteligentes capazes de realizar análises de dados de maneira automatizada e eficiente, marcando um ponto de inflexão no uso de IA para automação empresarial.

A decisão de disponibilizar o Lloro em código aberto, através de plataformas como GitHub e Hugging Face, sublinha a filosofia da empresa de fomentar a colaboração e o desenvolvimento comunitário.

Mas além da estratégia aberta, o Lloro também se destaca por sua eficiência energética. Em contraste com os modelos generalistas, que exigem muitos recursos computacionais e energéticos - o Lloro opera com uma única GPU Nvidia H100.

"O modelo de 7 bilhões de parâmetros, como o que usamos, não requer técnicas complexas de otimização e roda em uma única GPU, o que não demanda um hardware caro ou complexo. Avaliamos que o modelo original, por si só, não resolvia completamente nossas necessidades, especialmente em relação ao idioma português. Portanto, nos voltamos para a especialização, gerando nossos próprios dados e utilizando técnicas para ampliar a diversidade desses dados. ", Lucas Bonatto, diretor de inteligência artificial da Semantix.

Aposta em IA da Semantix não é nova e deve impulsionar os negócios nos próximos mees. A empresa que registrou prejuízo líquido de R$ 28,4 milhões no terceiro trimestre, em balanço apresentado nesta quinta, feira, 1. Ainda assim, foi de redução de perdas em 85,8% na comparação anual. As receitas da companhia de tecnologia brasileira somaram R$ 40 milhões entre julho e setembro, queda de 50,3% sobre o mesmo período de 2022.

A companhia diz que mudanças no seu mix de receitas, com maior adoção da sua plataforma própria de software pelos clientes, impulsionada por softwares como Lloro, devem trazer mudanças de maior impacto na receita.