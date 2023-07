Microsoft vai usar IA para deixar usuários mais bonitos em videochamadas no Teams

Em um anúncio recente, a Microsoft revelou a introdução de uma nova funcionalidade na sua plataforma de videoconferência, Teams. Em parceria com a Maybelline, uma conhecida marca de cosméticos, a fornecedora de software terá um conjunto de filtros de "maquiagem virtual", que lembram efeitos como o popular Bold Glamour do TikTok.

A partir da função de beleza da Maybelline, os usuários terão 12 looks exclusivos, com a opção de escolher entre vários efeitos de desfoque e cores de maquiagem digital.

Cada look trará uma descrição dos produtos e tons da Maybelline usados para recriar a maquiagem pelo filtro, permitindo que os usuários reproduzam a maquiagem em seus rostos reais.

Ativação de marca

É comum as empresas usarem essas experiências de "experimentação" virtual para promover seus produtos do mundo real, mas a plataforma de trabalho corporativo Teams é um lugar inusitado para a Maybelline incentivar os usuários a "explorar diferentes looks de maquiagem".

A tecnologia de inteligência artificial (IA) responsável pelos filtros de maquiagem virtual vem da Modiface, uma empresa de realidade aumentada focada na indústria da beleza.

A tecnologia da Modiface é uma das mais populares para experiências de "experimentação" virtual de maquiagem e foi usada por várias empresas de cosméticos, como Sephora e Estée Lauder.

A empresa mãe da Maybelline, L'Oreal, adquiriu a Modiface em 2018, aproveitando-se de sua popularidade.

Os filtros também foram desenvolvidos em colaboração com o Instituto Geena Davis, uma organização pública sem fins lucrativos de dados focada na melhoria da inclusão e diversidade na mídia. O objetivo é garantir que os looks de maquiagem virtual sejam adequados para uma "população ampla e diversa".

Apesar das preocupações sobre o impacto potencial desses filtros na autoestima, a demanda por recursos de maquiagem em aplicativos de trabalho não diminuiu.

Outras plataformas de videoconferência, como o Zoom, já incluem alguns efeitos de beleza limitados. Com a introdução do aplicativo de beleza da Maybelline no Teams, os usuários terão mais opções e personalização disponíveis para experimentar.