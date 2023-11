Microsoft perde "um Twitter" em valor de mercado com saída de Sam Altman da OpenAI

As ações da Microsoft enfrentaram um declínio expressivo na última sexta-feira, 17, quando a OpenAI anunciou que Sam Altman deixou o cargo de presidente-executivo da empresa.

A saída de Altman “segue um processo de revisão deliberativa por parte do conselho, que concluiu que ele não foi consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho, dificultando a sua capacidade de exercer as suas responsabilidades”, disse a OpenAI em nota pública.

Este cenário resultou em uma queda de 1,7% nas ações da Microsoft, traduzindo-se em uma perda de US$ 49 bilhões em valor de mercado., quantia próxima do que Elon Musk pagou pelo Twitter.

A Microsoft, cuja estreita parceria com a OpenAI permitiu que a tecnologia por trás do ChatGPT fosse incorporada em alguns dos software mais uzados do mundo, ainda na sexta-feira agiu para tentar proteger o seu investimento de mais de US$ 20 bilhões na empresa.

Satya Nadella, CEO da Microsoft, reafirmou a continuidade e estabilidade da parceria, destacando o acesso total às tecnologias da OpenAI e a manutenção do acordo de longo prazo entre as empresas.

"Temos um acordo de longo prazo com a OpenAI com acesso total a tudo o que precisamos para cumprir nossa agenda de inovação e um roteiro de produtos empolgante; e continuamos comprometidos com nossa parceria, com Mira e sua equipe”, disse Nadella, em uma postagem no blog da Microsoft.

Turbulência no mercado

A rápida sucessão de eventos na sexta-feira surpreendeu a Microsoft, outros investidores da OpenAI, e o próprio Altman. Apenas um dia antes, Altman havia participado de um evento em São Francisco, discutindo IA com líderes políticos asiáticos.

Recentemente, ele havia apresentado planos ambiciosos para a OpenAI, incluindo o lançamento de uma espécie de App Store para chatbots personalizados, potencialmente desafiando o mercado de apps da Apple.

Segundo o Wall Street Journal, a Microsoft foi informada da saída de Altman apenas minutos antes do anúncio público, sem detalhes adicionais além daqueles divulgados pela OpenAI. No mesmo dia, foi anunciada também a saída de Greg Brockman, cofundador e presidente do conselho da OpenAI, embora ele continue na empresa.

A OpenAI havia dito no início do dia que o cofundador e presidente Greg Brockman deixaria o posto de presidente do conselho, mas continuaria trabalhando na empresa. Menos de quatro horas depois, porém, Brockman escreveu no X que também havia saído da empresa.

Ele também alegou que o conselho havia demitido Altman, sem aviso prévio, em uma videoconferência que ocorreu apenas 30 minutos antes de a decisão ser anunciada publicamente.

A dupla usou postagens no X para agradecer a parceiros do setor tech que os apoiaram publicamente, embora nenhum deles tenha dito por que o conselho agiu contra Altman. “Novidades em breve”, escreveu Brockman.

A turbulência deixou Ilya Sutskever, cientista-chefe da OpenAI, como o único membro remanescente do grupo fundador que criou a empresa de IA há oito anos. A ideia do OpenAI surgiu em uma reunião no apartamento de Brockman, e os principais apoiadores do grupo desde o início foram Altman, que mais tarde também se tornou CEO, e Elon Musk, que pediu demissão após uma disputa pelo controle da empresa. Sutskever, juntamente com os três diretores não executivos da OpenAI, tomaram a iniciativa de expulsar Altman, segundo Brockman.

Eric Schmidt, ex-CEO do Google e um dos principais financiadores de startups de IA, utilizou a plataforma X para elogiar Altman, destacando sua capacidade de elevar a OpenAI a uma valoração de US$ 90 bilhões.

Para a Microsoft, essa reviravolta na liderança da OpenAI traz incertezas sobre uma aliança que, até então, a posicionava à frente no promissor mercado das inteligências artificiais.