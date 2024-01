Microsoft anuncia versão paga do Copilot

A Microsoft acaba de anunciar uma expansão do seu serviço de inteligência artificial. O Copilot Pro é uma assinatura premium com acesso à IA generativa. Ainda não se sabe quando o produto chega ao Brasil, mas o preço nos EUA será de US$ 20 por mês por pessoa.

A assinatura está disponível para pessoas individuais ou equipes. No dia a dia, o maior diferencial está nas opções de soluções de IA em apps como Office, Word, Excel e PowerPoint, que vão oferecer, por exemplo, resumos de e-mail, sugestões de texto e de otimização na produção de planilhas.

O Copilot Pro inclui acesso prioritário ao GPT-4 Turbo, modelo de linguagem grande (LLM) da OpenAI. Além disso, usuários podem personalizar o próprio Copilot GPT, adaptando-o a tópicos específicos.

O aplicativo móvel do Copilot agora está disponível para Android e iOS. Ele também está integrado aos apps Microsoft 365 e Microsoft Teams. Na plataforma de trabalho, será possível utilizar soluções baseadas em IA como gerenciamento de e-mails, resumo de reuniões e criação de documentos.