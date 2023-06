Masayoshi do Softbank promete ofensiva em inteligência artificial com US$ 35 bi em investimentos

Masayoshi Son, líder do conglomerado SoftBank, declarou recentemente que a empresa está se preparando para uma "contraofensiva" depois de quase três anos vendendo ativos e acumulando dinheiro para retomar os investimentos do grupo focados, principalmente, em inteligência artificial (IA).

Em seu primeiro grande discurso a investidores desde novembro do ano passado, o fundador do conglomerado japonês, de 65 anos, declarou que dedicará o resto de sua vida a ser "um arquiteto para o futuro da humanidade".

"Já fizemos o suficiente na defensiva", afirmou Son na quarta-feira, 21, durante a reunião anual de acionistas da empresa em Tóquio. "Sinto que em breve será o momento de iniciarmos a contraofensiva. Estou muito animado".

Após grandes perdas sofridas pelos Vision Fund do SoftBank nos últimos anos, o conglomerado de tecnologia interrompeu novos investimentos e utilizou quase todas as suas ações no grupo de comércio eletrônico chinês Alibaba para financiamento. Como resultado, o grupo agora possui mais de ¥5tn (US$ 35 bilhões) em dinheiro.

Em resposta a uma pergunta de um acionista sobre se os investimentos dos Vision Fund estavam realmente focados em inteligência artificial, Son disse: "Lamento grandes erros. Mas ainda assim, fizemos investimentos em cerca de 500 empresas e acredito que descobri mais de algumas que serão grandes sucessos entre essas 500. Acho que isso é suficiente."

Em maio, o diretor financeiro do SoftBank, Yoshimitsu Goto, disse que a empresa não perderia oportunidades de investir em novas tecnologias, como o ChatGPT, mas alertou que ainda não estava pronta para acelerar suas atividades de negociação após perdas recordes de investimento anuais de acima de US$ 30 bi.

Antes da apresentação de Son, as ações da SoftBank subiram até 4%. O sentimento dos investidores melhorou antes da listagem da sua designer de chips do Reino Unido, a Arm, em Nova York.

Epifania

Durante a apresentação, Son revelou que teve uma crise em outubro, em que se permitiu se levar pela emoção e questionou quanto tinha conseguido como empreendedor.

"Percebi que o que realmente queria era ser um arquiteto, para desenhar o futuro da humanidade", disse Son. "Quero realizar algumas [das minhas invenções] uma de cada vez e a Arm fornecerá a chave. Ao utilizar a posição da Arm e combiná-la com as minhas ideias, surgirá uma oportunidade incrível."

Son também revelou que passou os últimos oito meses trabalhando em 630 invenções e estabeleceu cinco escritórios para registrar patentes para elas.

Embora Son não tenha falado especificamente sobre os investimentos do Vision Fund que o entusiasmam, ele falou em profundidade sobre o potencial da IA demonstrado pelo lançamento do ChatGPT da OpenAI, descrevendo seu CEO, Sam Altman, como "uma das pessoas-chave na Terra".

O líder da SoftBank alertou que as empresas ficariam para trás se não adotassem o uso de IA generativa, mas também pediu regulamentações para garantir que a tecnologia não fosse mal utilizada.

"Há risco de consequências mais assustadoras do que a bomba atômica se [a IA] for mal utilizada pelas pessoas erradas. Portanto, deveríamos debater e introduzir regulamentações", disse ele.