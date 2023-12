Israel concede à Intel US$ 3,2 bilhões para construir nova fábrica de chips de US$ 25 bilhões

A Intel e o governo de Israel anunciaram na terça-feira, 26, um acordo para a construção de uma nova planta de fabricação de chips no sul de Israel, representando um investimento de US$ 25 bilhões. Essa iniciativa, que inclui uma concessão governamental de US$ 3,2 bilhões para a Intel, é considerada o maior investimento corporativo já realizado em Israel.

Paralelamente, Israel continua enfrentando desafios de segurança, incluindo o recente conflito com o grupo militante Hamas. Este investimento da Intel, uma gigante norte-americana, ocorre em um momento de intensificação da pressão internacional sobre Israel relacionada à minimização de danos civis em Gaza.

A expansão da planta da Intel em Kiryat Gat, localizada a 42 km da Gaza controlada pelo Hamas, faz parte dos esforços da empresa em diversificar e fortalecer sua cadeia de suprimentos global, principalmente com o boom da inteligência artificial, que exige mais processadores e mais modernos.

Sob a liderança do CEO Pat Gelsinger, a Intel tem investido bilhões na construção de fábricas nos três continentes para recuperar sua liderança na fabricação de chips e competir com rivais como AMD, Nvidia e Samsung.

Além de Israel, a Intel planeja investir mais de US$ 33 bilhões em duas plantas de fabricação de chips em Magdeburg, Alemanha, aproveitando que o governo prometeu subsídios para atrair esse investimento estrangeiro.

Em 2022, a Intel também anunciou um investimento de até US$ 100 bilhões para construir o que pode ser o maior complexo de fabricação de chips do mundo em Ohio.

No caso de Israel, a Intel se comprometeu a comprar 60 bilhões de shekels (aproximadamente US$ 16,6 bilhões) em bens e serviços de fornecedores israelenses ao longo da próxima década. A nova fábrica deverá criar milhares de empregos diretos.

A presença da Intel em Israel data de 1974, com a empresa operando quatro locais de desenvolvimento e produção no país, incluindo a planta de Kiryat Gat, que produz tecnologia Intel 7, ou chips de 10 nanômetros, empregando cerca de 12.000 pessoas diretamente e outras 42.000 indiretamente. As exportações da Intel representam 5,5% do total de exportações de alta tecnologia de Israel.