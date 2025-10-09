'Investimento de US$ 2 bilhões em IA já se pagou', diz CEO do JPMorgan

O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afirmou que o banco já recuperou o valor de seu investimento anual de US$ 2 bilhões em inteligência artificial, registrando economias equivalentes em custos e tempo.

“Por US$ 2 bilhões de despesas, tivemos cerca de US$ 2 bilhões em benefícios”, disse Dimon à Bloomberg TV. “Reduzimos quadro de funcionários, economizamos tempo e dinheiro. É só a ponta do iceberg.”

Segundo o executivo, a IA está presente em praticamente todas as áreas do banco — desde detecção de fraudes e análise de riscos até marketing, atendimento e geração de ideias. O JPMorgan utiliza ainda um modelo de linguagem próprio, treinado com dados internos e usado semanalmente por cerca de 150 mil funcionários.

Apesar do entusiasmo, Dimon reconheceu o impacto da tecnologia sobre o mercado de trabalho:

“Vai afetar empregos. Algumas funções vão desaparecer, mas outras serão aprimoradas. O importante é estar à frente e requalificar as pessoas.”

O JPMorgan vem aplicando IA desde 2012 e aposta em realocar e treinar funcionários cujas funções são alteradas pela automação.

A fala de Dimon ocorre em meio ao debate sobre o retorno dos investimentos em IA. Enquanto o JPMorgan colhe resultados rápidos, outras gigantes ainda enfrentam altos custos e retorno limitado.

Empresas como Meta, OpenAI e Oracle planejam destinar centenas de bilhões de dólares à infraestrutura de IA — o que já levanta alertas sobre uma possível bolha de investimentos tecnológicos.

