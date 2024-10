Investimento de US$ 13 bi da Microsoft na OpenAI teve impacto negativo de US$ 683 milhões no balanço

Microsoft divulgou nesta quarta-feira, 31, o valor total de seu investimento na OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT.

Pela primeira vez, a companhia confirmou o aporte de US$ 13 bilhões em documentos regulatórios trimestrais, atendendo a uma longa especulação do mercado. Embora o valor não inclua os US$ 750 milhões adicionais investidos no começo de outubro, o montante reforça a magnitude da aposta da Microsoft no mercado de inteligência artificial.

Além disso, uma segunda nota no relatório financeiro da empresa revelou uma perda de US$ 683 milhões ligada a investimentos de capital, devido principalmente ao desempenho da OpenAI.

Durante teleconferência com analistas, Amy Hood, diretora financeira da Microsoft, esclareceu que a expectativa é que esse impacto aumente significativamente no próximo trimestre, com um déficit estimado em US$ 1,5 bilhão relacionado à participação na OpenAI.

Para contextualizar o impacto dessa cifra, a Microsoft reportou um lucro total de cerca de US$ 25 bilhões no último trimestre. Embora o balanço não se restrinja apenas à OpenAI, ficou evidente que a colaboração com a desenvolvedora do ChatGPT representa uma parte significativa desse montante negativo.

A CFO também reforçou que, apesar das perdas, o investimento em inteligência artificial vem apresentando retorno: a área de IA da empresa, afirmou Hood, está a caminho de gerar US$ 10 bilhões em receita anual.

Colaboração estratégica e desafios

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, abordou a parceria com a OpenAI no pronunciamento sobre os lucros. "Nossa parceria com a OpenAI continua a entregar resultados", disse, afirmando que a companhia ajudou a valorizar a startup nos últimos anos. A demanda pelo Azure OpenAI Service, oferecido pela Microsoft, dobrou nos últimos seis meses, o que contribuiu com 12 pontos percentuais no crescimento de 33% da divisão de cloud da Microsoft.

Entretanto, a Microsoft começou a diversificar suas opções de IA, com parcerias que incluem o uso da plataforma Anthropic e serviços de IA da Google para o GitHub Copilot, sua ferramenta de codificação assistida por IA. Embora Nadella tenha reafirmado o compromisso com a OpenAI, a ampliação das parcerias sinaliza uma postura mais cautelosa e a busca por opções adicionais.

Nadella também destacou a importância do suporte da Microsoft à OpenAI em infraestrutura para novos desenvolvimentos de IA. "Sentimos que fizemos uma aposta acertada na OpenAI e seguimos bem com nosso investimento", disse, afirmando que a colaboração permite à Microsoft explorar modelos inovadores tanto da OpenAI quanto de seu próprio desenvolvimento.

Em sua fala, Nadella enfatizou a relevância da parceria para ambas as partes. "O ritmo dessa parceria reflete o êxito mútuo", disse ele. “Seguimos em constante diálogo, buscando expandir os limites para capturar esse momento.”