Inteligência artificial pode ser uma bolha? Estas empresas de nuvem têm certeza que não

A crescente demanda por inteligência artificial (IA) criou uma corrida de fornecedores de nuvem empresarial para adaptar os data centers existentes com chips avançados e outras melhorias para atender à demanda de software de IA, construtores iniciantes percebem uma oportunidade de desenvolver novas instalações desde o início, de acordo com analistas.

Os data centers, que são edifícios semelhantes a armazéns equipados com múltiplos racks de servidores, roteadores e outro hardware de tecnologia da informação, processam e armazenam dados.

A diferença para o novo momento é que os data centers orientados para IA abrigam servidores que utilizam chips, obviamente, de IA, como as unidades de processamento gráfico da Nvidia, permitindo múltiplos cálculos simultâneos enquanto aplicativos de IA analisam grandes volumes de dados.

Esses centros também oferecem rede óptica e armazenamento mais eficiente para suportar modelos de IA em escala, afirmou Naglapur.

A previsão de gastos no mercado global de infraestrutura de IA, incluindo data centers, é de atingir US$ 422,55 bilhões até 2029, crescendo a uma taxa anual composta de 44% nos próximos seis anos, segundo a Data Bridge Market Research.

A CoreWeave, startup de data centers, anunciou na quinta-feira que garantiu debentures de US$ 2,3 bilhões, com apoio de Magnetar Capital e Blackstone, para acelerar a construção de data centers prontos para IA. A empresa possui atualmente sete data centers de IA e espera dobrar esse número até o fim do ano.

As diferenças entre data centers de IA e convencionais incluem maior número de servidores executando em chips de alta performance e requisitos de energia e refrigeração mais elevados.

Empresas como Turner Construction, Holder Construction, DPR Construction, DataBank, entre outras, estão construindo data centers de IA. O ritmo acelerado dessas implantações, juntamente com a demanda já robusta por cargas de trabalho de TI tradicionais, provavelmente levará a uma escassez de capacidade de data center nos próximos 12 a 24 meses, segundo informa o DataBank.

A Meta, empresa mãe do Facebook, tem na manga a construção de um data center de IA no Texas, e outros dois projetos similares também estão em espera para sair do papel. A conclusão está prevista para o fim do ano.

Com as empresas prontas para implantar ferramentas de IA em ritmo acelerado no próximo ano, os data centers convencionais podem não conseguir acompanhar, estimando-se que cerca de 20% da capacidade total de data centers seja usada para IA.

Os data centers existentes que já operam com cargas próximas ao pico terão dificuldades em lidar com a transição das empresas de testes de aplicativos de IA para implantações em larga escala.