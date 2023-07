Intel planeja incorporar inteligência artificial em todos os produtos

A Intel está com os olhos voltados para o futuro da inteligência artificial (IA) e os planos recentes incluem a integração desta tecnologia em todos os próximos lançamentos.

Durante a apresentação dos resultados trimestrais da Intel, o CEO da empresa, Pat Gelsinger, compartilhou a nova estratégia, destacando o bom desempenho da empresa no trimestre após um período de queda nas vendas de chips. Gelsinger também discutiu os benefícios da IA para os negócios da Intel.

Como destacado pelo The Verge, a empresa planeja lançar a linha de processadores Meteor Lake até o final do ano, marcando a primeira vez que a Intel oferecerá um processador neural, uma parte crucial das tarefas de aprendizado de máquina envolvidas no desenvolvimento da IA.

Inicialmente, pensava-se que apenas os Core Ultra, a nova designação para os processadores premium da Intel, incluiriam o chip neural.

No entanto, Gelsinger afirmou que a tecnologia estará presente em toda a linha de chips da empresa, abrangendo diferentes faixas de preço e níveis de desempenho.

Gelsinger vê a IA se tornando uma parte onipresente da tecnologia nos próximos anos, presente em tudo, desde softwares para videochamadas, como o Zoom, com tradução em tempo real, até dispositivos como aparelhos auditivos.

Intel e o futuro do Windows

A inclusão de processadores neurais também faz parte dos planos da Intel para o futuro do Windows. Panos Panay, líder da divisão do Windows, anteriormente destacou o papel transformador da IA no sistema operacional.

Após essa declaração, a empresa incorporou recursos como o chatbot do ChatGPT em vários de seus produtos, incluindo Bing e Edge.

Portanto, a IA parece estar preparada para desempenhar um papel fundamental no próximo Windows, possivelmente o Windows 12.

De acordo com informações recentemente vazadas, os futuros processadores Meteor Lake da Intel estão sendo preparados para esta futura versão do sistema operacional da Microsoft, o que sinaliza um investimento significativo da Intel no desenvolvimento de chips para IA.