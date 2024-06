Intel lança novos chips de IA para retomar participação de mercado

A gigante americana Intel anunciou na terça-feira (4) novos processadores Xeon 6 durante a conferência de tecnologia Computex em Taiwan. O anúncio surge logo após a Nvidia e AMD apresentarem seus novos chips de inteligência artificial no domingo (2) e segunda-feira (3), respectivamente, em uma disputa pela liderança no mercado em ascensão. As informações são da CNBC.

O processador Xeon 6 da Intel oferecerá melhor desempenho e eficiência energética para tarefas exigentes em data centers em comparação com seu predecessor, disse o CEO Pat Gelsinger durante a conferência.

A divulgação acontece após a Nvidia e AMD lançarem seus novos chips de IA, respectivamente, no domingo e segunda-feira, intensificando a competição pelo domínio do setor.

Além disso, chega seis meses depois do lançamento da 5ª geração de processadores Intel Xeon para data centers e dois meses após o anúncio do processador Gaudi 3 para treinamento e implementação de modelos de IA.

Preços menores

A Intel também revelou na terça-feira (4) que os preços dos aceleradores de IA Gaudi 2 e Gaudi 3 são inferiores aos dos chips concorrentes.

“Os clientes estão procurando soluções de treinamento e inferência de IA de alto desempenho e custo-efetivas. E eles começaram a buscar alternativas como o Gaudi. Eles querem opções. Eles querem soluções de software e hardware abertos e soluções de time-to-market com TCO [Custo Total de Propriedade] dramaticamente menor”, disse Gelsinger.

A Intel também revelou detalhes da arquitetura de seus próximos processadores Lunar Lake "para continuar a crescer na categoria de PCs de IA". Os chips Lunar Lake, com lançamento previsto para o terceiro trimestre, competirão com os chips da Nvidia e AMD projetados especificamente para PCs de IA.

Briga pelo mercado

A Intel está tentando recuperar o terreno perdido para Nvidia e AMD, que se destacaram durante o boom da IA, com gigantes da tecnologia como Meta, Microsoft e Google comprando o máximo possível de chips Nvidia.

Ao contrário das projetistas de chips Nvidia e AMD, a Intel não apenas projeta, mas também fabrica seus próprios chips. No entanto, sua divisão de fundição vem enfrentando dificuldades, registrando um prejuízo operacional ampliado de US$ 7 bilhões (cerca de R$ 38,5 bilhões) em 2023 em comparação com o ano anterior.

A empresa também perdeu a liderança na fabricação de chips para concorrentes estrangeiras como a Taiwan Semicondutor Manufacturing Co. Mas o financiamento de quase US$ 20 bilhões (cerca de R$ 110 bilhões) da Lei CHIPS e Ciência do governo Biden pode ajudar a Intel a avançar em sua fabricação de semicondutores e P&D.