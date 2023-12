IBM vai às compras: gigante oferta US$ 2,3 bi para levar parte da alemã Sofware AG

A IBM anunciou a compra das divisões webMethods e StreamSets da empresa alemã Software AG, num negócio avaliado em US$ 2,3 bilhões.

A aquisição, divulgada nesta segunda-feira, 18, faz parte da estratégia da gigante tecnológica americana de intensificar seus investimentos em tecnologias de nuvem híbrida e inteligência artificial.

As divisões adquiridas integram o negócio de plataforma de integração como serviço da Software AG, um segmento dedicado a unificar diversas aplicações e dados. A previsão é de que a transação seja concluída no segundo trimestre do próximo ano.

Este movimento ocorre em um momento de transformação significativa para a Software AG. A empresa alemã está em processo de reestruturação há vários anos, especialmente após a aquisição de mais de 93% de suas ações pelo fundo de private equity americano Silver Lake, em outubro.

Em julho, o Silver Lake anunciou a intenção de retirar a Software AG da bolsa de valores o mais rápido possível. A IBM veio para ajudar a acelerar o processo.