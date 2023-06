Huawei anuncia soluções de IA para o setor bancário na Febraban Tech 2023

A chinesa Huawei, figura de destaque global na infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em sua participação na Febraban Tech 2023, que começou nesta terça-feira, 27, levou ao evento seus planos para avançar em soluções tecnológicas direcionadas ao setor financeiro, usando principalmente inteligência artificial (IA).

Na nova estratégia, a empresa propõe um olhar voltado para o banco do futuro, que deve empregar tecnologias emergentes, manter a flexibilidade, entender os modelos de negócios em transformação e colocar os clientes no centro de todas as estratégias.

Dentre as soluções apresentadas, destaca-se a Inteligência Artificial (IA) generativa, a mesma que impulsiona o popular ChatGPT, da OpenAI.

Dedicando 20% da sua receita na pesquisa de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial, a Huawei recentemente firmou parceria com bancos chineses interessados na onda da IA generativa.

No Brasil, alguns bancos também já demonstraram interesse em fazer parte do programa, afirma Airton Melo, diretor devendas e negócios da Huawei Brasil.

E faz sentido o movimento da chinesa. Segundo a consultoria Deloitte, os bancos brasileiros vão investir R$ 45,1 bilhões em tecnologia neste ano. Com uma carteira de 8 em cada 10 brasileiros bancarizados, as 16 maiores instituições do país estão de olho no cenário global para replicar no ambiente interno.

De acordo com o estudo, o total de repasses previsto para este ano representa uma alta de 29% em relação ao acumulado do ano passado, quando foram destinados R$ 34,9 bilhões para a tecnologia. A maior parte daqueles recursos foi destinada às despesas com serviços de TI, um gasto que deve se repetir neste ano, de acordo com o levantamento.

Para o executivo da Huawei, a IA no setor financeiro trará a capacidade de aprender padrões complexos de comportamento de clientes e empresas a partir de uma base de dados e, após treinamentos, por meio de aprendizado de máquina. O ChatGPT, uma das soluções em IA generativa que ganhou notoriedade no último ano, ilustra essa abordagem.

"A Huawei tem demonstrado grande comprometimento com o desenvolvimento tecnológico. A IA generativa da Huawei tem o potencial de mudar a tomada de decisão do cliente final, ao oferecer produtos e serviços de forma mais personalizada, baseada em dados estruturados e modelos preditivos. A tecnologia visa aumentar a assertividade na indicação de investimentos e ofertas de financiamentos, de maneira mais customizada".

Melo exemplifica com a questão dos investimentos: "Por exemplo, eu gostaria de fazer uma série de investimentos e não tenho ideia de como começar. Com IA generativa, passo o perfil do investidor e ela consegue dar suporte inicial personalizado de baixo custo. Você não precisa falar com o advisor. Com a própria ferramenta, através do seu perfil, você consegue trazer algumas respostas".

Na nuvem da Huawei

O executivo também enfatiza o papel da Huawei como o suporte tecnológico por trás dessas soluções. Quando IAs se tornarem um negócio no cotidiano das empresas, a nuvem da bigtech chinesa poderá se tornar ainda mais necessária para manter o funcionamento dos novos recursos.

"Será preciso rotas de comunicação de altíssima velocidade. Considere, por exemplo, em relação a cibersegurança: caso a IA de um banco perceba ações muito distintas do perfil de um determinado cliente, um alerta vermelho será acionado. Para atender isso na velocidade esperada, somente com sistemas em nuvem integrados", afirma Melo.

Durante a Febraban Tech 2023, a Huawei também apresentará outras soluções em seu estande, incluindo rede 5G privada, segurança cibernética, WiFi 6 no ambiente de negócios, nuvem da Huawei, energia digital, recuperação unificada de desastres, proteção contra ransomware, agilidade e expansão de SD-WAN e firewall da Huawei.