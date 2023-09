Google promete cheque de US$ 20 milhões para universidades que pesquisarem sobre IA

Em antecipação à reunião privada de quarta-feira, 13, entre líderes do setor tecnológico e congressistas dos EUA, o Google anunciou hoje uma nova iniciativa, o projeto Digital Futures, voltada para apoiar pesquisadores e soluções de políticas públicas relacionadas à IA.

Como parte deste esforço, o braço filantrópico da empresa, Google.org, está estabelecendo um fundo de US$ 20 milhões que concederá subsídios a instituições acadêmicas e think tanks que desenvolvem expertise em IA.

Brigitte Hoyer Gosselink, diretora do Google.org, enfatiza o potencial da IA em tornar a vida mais prática e abordar desafios complexos da sociedade, desde prevenção de doenças a previsão de desastres naturais.

No entanto, também são destacadas preocupações sobre justiça, viés, desinformação, segurança e o futuro do trabalho no contexto da IA.

O Google tem como objetivo financiar pensadores independentes que estudem temas como o impacto da IA na segurança global, sua aplicação na segurança institucional, as repercussões da IA no mercado de trabalho e as melhores estratégias de governança para promover inovação responsável em IA.

Os primeiros beneficiados pelo fundo Digital Futures incluem instituições renomadas como o Aspen Institute, Brookings Institution e o MIT Work of the Future.

Embora inicialmente a ação tenha foco nos EUA, o Google ressalta que o fundo apoiará organizações globalmente, com mais detalhes a serem compartilhados em breve.

A IA responsável tem sido um tópico de interesse crescente no cenário global.

Neste ano, importantes players do setor, como OpenAI, Microsoft e Google, uniram-se em uma iniciativa para desenvolvimento responsável de modelos de IA.

Na quarta-feira, o Congresso dos EUA debaterá o tema da IA em uma reunião fechada com senadores e líderes tecnológicos, como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai ao centro da conversa.