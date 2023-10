Google lança ferramenta que cria imagens direto da barra de buscas

Dando a marcha na corrida da inteligência artificial (IA), o Google apresentou novos avanços em suas ferramentas com o aprimoramento do SGE (Search Generative Experience), a tecnologia responsável por cruzar os resultados do buscador e criar um texto generativo para o usuário.

A funcionalidade, originalmente projetada para introduzir um modo conversacional para o tradicional buscador da empresa, agora podem instruir o SGE a gerar imagens – sejam elas desenhos, fotos ou pinturas – simplesmente ao introduzir um prompt específico.

Essas imagens são apresentadas diretamente na interface conversacional do SGE, permitindo aos usuários baixá-las no formato .png ou mesmo ajustar o prompt para criar um novo conjunto de imagens. A funcionalidade é impulsionada pelo modelo de texto para imagem do Google, Imagem.

No que tange à responsabilidade e ética no uso de IA, o Google impõe restrições para usuários abaixo de 18 anos no uso da nova funcionalidade de geração de imagem e instituiu políticas de filtragem rigorosas no produto, com o intuito de impedir a criação de imagens que possam ser "prejudiciais, enganosas ou explícitas", conforme expresso pela empresa.

O cenário recente do uso de ferramentas de geração de imagens por IA, como evidenciado pelos casos envolvendo as ferramentas de Meta e Bing, destaca a inventividade dos usuários em explorar e, por vezes, abusar dessas capacidades. Assim, o Google, ciente das limitações de suas ferramentas, instituiu um sistema de opt-in através do Google Search Labs e implementou mecanismos de feedback para que os usuários possam reportar mal-funcionamentos ou mau uso da tecnologia.

A implementação de recursos adicionais, como a capacidade do SGE de auxiliar na redação de textos, demonstra o contínuo comprometimento do Google em adaptar suas ferramentas para atender de forma ainda mais precisa e personalizada às demandas dos usuários. Com opções que permitem aos usuários ajustar a extensão e o tom dos textos, o SGE promete não apenas otimizar as buscas, mas também facilitar a redação e personalização de textos diversos.

Ambos os recursos, geração de imagens e assistência à redação, estarão acessíveis a partir de amanhã para um percentual de usuários do SGE, com uma expansão planejada para o restante da base de usuários nas semanas subsequentes. Entretanto, no momento, essas funcionalidades permanecerão disponíveis apenas para os usuários que optaram por utilizar o SGE através do Google Search Labs e somente em inglês nos EUA.