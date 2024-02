Google faz teste de ferramenta polêmica de IA com jornalistas

O Google lançou no mês passado uma plataforma beta de inteligência artificial generativa para alguns publishers e empresas de mídia independente. Em troca, a gigante de tecnologia pediu análises e feedback da ferramenta, de acordo com informações da Adweek.

Como parte do acordo, espera-se que editores e empresas usem o conjunto de ferramentas para produzir um volume fixo de conteúdo por 12 meses. Em troca, os veículos de notícias receberão uma bolsa mensal de cinco dígitos por um ano, bem como os meios para produzir conteúdo para seus leitores sem nenhum custo.

"Em parceria com editoras de notícias, especialmente editoras menores, estamos nos estágios iniciais de exploração de ideias para potencialmente fornecer ferramentas habilitadas para IA para ajudar os jornalistas em seu trabalho", disse o Google em nota reproduzida pela Adweek.

"A especulação sobre essa ferramenta ser usada para republicar o trabalho de outros veículos é imprecisa", disse um representante do Google em um comunicado. "A ferramenta experimental está sendo projetada de forma responsável para ajudar pequenos editores locais a produzir jornalismo de alta qualidade usando conteúdo factual de fontes de dados públicos, como escritórios de informações públicas ou a autoridade de saúde de um governo local. Essas ferramentas não pretendem e não podem substituir o papel essencial que os jornalistas têm na reportagem, criação e verificação de fatos de seus artigos."

As ferramentas beta permitem que os editores com poucos recursos criem conteúdo agregado de forma mais eficiente, indexando relatórios publicados recentemente e gerados por outras organizações, como agências governamentais e agências de notícias, resumindo-os e publicando-os como um novo artigo.

Outros experimentos de IA que o Google lançou nos últimos dois anos incluem o Genesis, que pode produzir artigos de notícias inteiros e foi mostrado a vários editores no ano passado, de acordo com o The New York Times.

Esse programa faz parte da Google News Initiative (GNI), lançada em 2018 para fornecer tecnologia e treinamento aos editores de veículos jornalísticos.

O GNI começou a integrar os editores em janeiro e o programa de um ano teve início em fevereiro.

Ferramenta tem uso polêmico

De acordo com as condições do contrato, citadas pela Adweek, os editores participantes devem usar a plataforma para produzir e publicar três artigos por dia, um boletim informativo por semana e uma campanha de marketing por mês.

Para produzir artigos, os editores compilam uma lista de sites externos que produzem regularmente notícias e relatórios relevantes para seus leitores. Essas fontes de material original não são solicitadas a consentir que seu conteúdo seja extraído ou notificadas sobre sua participação no processo - um precedente potencialmente preocupante.

Quando qualquer um desses sites indexados produz um novo artigo, ele aparece no painel da plataforma. O editor pode, então, aplicar a ferramenta generativa para resumir o artigo, alterando a linguagem e o estilo do relatório para que se pareça com uma nova notícia.

Os artigos produzidos pela plataforma também poderiam desviar o tráfego das fontes originais, afetando negativamente seus negócios. O processo se assemelha à técnica de extração recentemente utilizada na Reach plc, exceto pelo fato de que, nesse caso, o texto é extraído de fontes externas.