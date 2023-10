Google Assistente vai ganhar cérebro novo impulsionado pelo Bard

A era dos assistentes virtuais tradicionais, como Alexa, Google Assistente e Siri, parece estar recebendo uma atualização significativa. Nesta quarta-feira, 4, o Google revelou que o Assistente será aprimorado com os recursos do Bard, seu chatbot generativo.

A integração visa proporcionar conversas mais naturais e completas, uma vez que os modelos generativos, como o Bard, apresentam uma capacidade superior de processamento de linguagem.

O diferencial não para por aí. O Google planeja expandir a experiência do usuário ao integrar o Assistente com outros serviços da empresa, como Gmail, Maps e Docs.

Desde setembro, com a devida autorização do usuário, o Bard tem acesso a esses dados. Isso permitirá, por exemplo, que o Google Assistente identifique e-mails prioritários ou ajude a planejar viagens.

Uma característica que destaca o Assistente é sua presença em dispositivos móveis, ampliando as formas de interação. Os usuários poderão digitar comandos, utilizar comandos de voz ou até mesmo tirar fotos com o Google Lens para combinar imagens com instruções.

A nova versão do Assistente com Bard será disponibilizada inicialmente em mercados selecionados, incluindo regiões não anglófonas. Embora o Google não tenha especificado quais países receberão a atualização primeiro, a inclusão de idiomas além do inglês sugere uma chegada mais rápida a mercados diversificados.

Após o lançamento inicial, a distribuição será expandida para usuários Android e iOS nos meses subsequentes. Além disso, a empresa avaliará a viabilidade de disponibilizar a ferramenta em outras plataformas

Alexa segue na mesma direção

Recentemente, a Amazon introduziu o recurso "Let’s Chat" da Alexa, que permite interações mais complexas e personalizadas com a assistente.

Em uma demonstração, a assistente foi solicitada a redigir um convite, ajustar o ambiente e selecionar uma música específica, evidenciando a evolução de suas capacidades.

Além disso, a Amazon anunciou um investimento na Anthropic, uma empresa especializada em IA generativa. A gigante do e-commerce comprometeu-se com um aporte inicial de US$ 1,25 bilhões, com planos de investir mais US$ 3,75 bilhões.

Com base nos avanços e investimentos, especula-se que a Alexa possa adotar um modelo "freemium", onde apenas recursos avançados, como a IA generativa, seriam cobrados, mantendo a funcionalidade básica gratuita para os usuários atuais.