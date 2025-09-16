Gatos humanizados, bebês no espaço: vídeos com IA viralizam — 'Essencialmente é lixo', diz professor

Uma criança engatinha para dentro de um foguete prestes a decolar. Um Cristiano Ronaldo zumbi encara uma partida de futebol surreal. Gatos humanizados vivem dramas dignos de novela.

Pode parecer um sonho delirante, mas é o novo fenômeno que tomou conta do YouTube: vídeos gerados por inteligência artificial – e consumidos por milhões de usuários ao redor do mundo.

'Conteúdo porcaria de IA'

Dados da empresa de análise Playboard, apurados pelo The Guardian, mostram que, em julho de 2025, 9 dos 100 canais que mais cresceram globalmente no YouTube exibiam apenas conteúdo criado por IA.

Essa avalanche de vídeos inusitados recebeu uma alcunha incômoda: “AI slop”, ou “conteúdo porcaria de IA”. O termo define materiais de baixa qualidade, muitas vezes repetitivos, surrealistas e grotescos, produzidos em massa por algoritmos, e que ocupam um espaço cada vez maior nas plataformas digitais.

Para especialistas, essa tendência marca o avanço de uma nova etapa da chamada da internet. “A IA está inundando a internet com conteúdo que essencialmente é lixo”, afirma o professor Akhil Bhardwaj, da Universidade de Bath.

YouTube reage

Diante do avanço do fenômeno, o YouTube já começou a reagir, bloqueando a monetização de vídeos considerados “não autênticos” ou repetitivos.

Após ser questionada pela reportagem do Guardian, a plataforma informou que removeu três dos canais analisados e cortou a monetização de outros dois. Ainda assim, o ritmo de surgimento desses vídeos segue acelerado, impulsionado por ferramentas como o Veo 3, do Google, e o Grok Imagine, da empresa de Elon Musk.

Oportunidade ou ameaça?

Por trás do desconforto que o “AI slop” provoca, existe um dado inegável: a tecnologia está evoluindo rápido e transformando as regras do jogo para quem trabalha com criação de conteúdo, audiovisual, marketing e inteligência artificial.

Para os profissionais, dominar ferramentas de geração de conteúdo por IA não é apenas uma habilidade técnica, mas uma exigência para quem deseja protagonizar o futuro do digital. Ao mesmo tempo, compreender as implicações éticas e regulatórias desse movimento será crucial para garantir que a qualidade da experiência online não seja totalmente corroída por algoritmos.

