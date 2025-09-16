Inteligência Artificial

Gatos humanizados, bebês no espaço: vídeos com IA viralizam — 'Essencialmente é lixo', diz professor

Em meio à proliferação de vídeos bizarros e massivos criados por inteligência artificial, o YouTube se transforma num campo de testes sobre os limites – e os potenciais – dessa tecnologia

(Ai Meow/Reprodução)

(Ai Meow/Reprodução)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18h07.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 18h12.

Uma criança engatinha para dentro de um foguete prestes a decolar. Um Cristiano Ronaldo zumbi encara uma partida de futebol surreal. Gatos humanizados vivem dramas dignos de novela.

Pode parecer um sonho delirante, mas é o novo fenômeno que tomou conta do YouTube: vídeos gerados por inteligência artificial – e consumidos por milhões de usuários ao redor do mundo.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

'Conteúdo porcaria de IA'

Dados da empresa de análise Playboard, apurados pelo The Guardian, mostram que, em julho de 2025, 9 dos 100 canais que mais cresceram globalmente no YouTube exibiam apenas conteúdo criado por IA.

Essa avalanche de vídeos inusitados recebeu uma alcunha incômoda: “AI slop”, ou “conteúdo porcaria de IA”. O termo define materiais de baixa qualidade, muitas vezes repetitivos, surrealistas e grotescos, produzidos em massa por algoritmos, e que ocupam um espaço cada vez maior nas plataformas digitais.

Para especialistas, essa tendência marca o avanço de uma nova etapa da chamada da internet. “A IA está inundando a internet com conteúdo que essencialmente é lixo”, afirma o professor Akhil Bhardwaj, da Universidade de Bath.

YouTube reage

Diante do avanço do fenômeno, o YouTube já começou a reagir, bloqueando a monetização de vídeos considerados “não autênticos” ou repetitivos.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Após ser questionada pela reportagem do Guardian, a plataforma informou que removeu três dos canais analisados e cortou a monetização de outros dois. Ainda assim, o ritmo de surgimento desses vídeos segue acelerado, impulsionado por ferramentas como o Veo 3, do Google, e o Grok Imagine, da empresa de Elon Musk.

Oportunidade ou ameaça?

Por trás do desconforto que o “AI slop” provoca, existe um dado inegável: a tecnologia está evoluindo rápido e transformando as regras do jogo para quem trabalha com criação de conteúdo, audiovisual, marketing e inteligência artificial.

Para os profissionais, dominar ferramentas de geração de conteúdo por IA não é apenas uma habilidade técnica, mas uma exigência para quem deseja protagonizar o futuro do digital. Ao mesmo tempo, compreender as implicações éticas e regulatórias desse movimento será crucial para garantir que a qualidade da experiência online não seja totalmente corroída por algoritmos.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

Meta vaza por engano novos óculos com tela da Ray-Ban e Oakley

Ex-Google e Facebook é promovido a sócio em gestora de IA avaliada em US$ 7,2 bi

Essa empresa levantou US$ 200 mi e quer criar gadgets com inteligência artificial já 'de fábrica'

Google anuncia investimento de US$ 6,7 bilhões no Reino Unido para expandir infraestrutura de IA

Mais na Exame

Guia de Investimentos

O que é beta de uma ação e como ele mede o risco

Negócios

Fundada em cidade com 8 mil habitantes em SC, Rudnik ganha o mundo e fatura R$ 100 milhões

EXAME Agro

Anvisa proíbe a venda de mais uma marca de azeite; saiba qual é

Future of Money

'ETPalooza': gestora espera onda de aprovação de ETFs de criptomoedas nos EUA