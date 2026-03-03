Falha na AWS atinge Claude e Gemini; interrupções partiram de servidores no Oriente Médio

As plataformas de inteligência artificial Claude, da Anthropic, e Gemini, do Google, apresentaram falhas na manhã desta sexta-feira, 3, após uma instabilidade na infraestrutura da Amazon Web Services (AWS). Usuários relataram dificuldade para gerar respostas e acessar os sistemas a partir das 8h, no horário de Brasília.

Segundo o site Downdetector, houve aumento nas notificações de erro envolvendo tanto as ferramentas de IA quanto serviços ligados à AWS. A Amazon informou que o problema afetou principalmente a região do Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos), identificada como ME-CENTRAL-1.

Serviços centrais da nuvem, como o Amazon S3, sistema de armazenamento de arquivos, e o DynamoDB, banco de dados, registraram falhas. Como Claude e outras aplicações utilizam a estrutura da AWS para funcionar, a instabilidade acabou se refletindo nas plataformas de inteligência artificial.

Outras ferramentas da própria AWS também operaram com limitações, como o EC2, serviço de servidores virtuais, o Lambda, de execução de códigos, e o RDS, de banco de dados gerenciado.

A AWS afirmou que trabalha para normalizar os serviços e recomendou que clientes redirecionem aplicações para outras regiões enquanto o problema não é totalmente resolvido. A empresa não informou quantos clientes foram afetados.

Em 22 de maio, episódios semelhantes já haviam sido registrados, também com impacto indireto em aplicações que dependem da infraestrutura da Amazon.

AWS concentra falha em região específica

De acordo com a página oficial de status, a instabilidade ficou concentrada na região ME-CENTRAL-1, e o motivo pode estar relacionado a um bombardeio a instalações da Amazon na região, que está em um conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã.