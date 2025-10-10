Corrida pela IA: Europa acelera medidas para proteger indústrias e serviços essenciais

A União Europeia quer acelerar a adoção de inteligência artificial (IA) para manter sua vantagem competitiva global. A nova iniciativa da Comissão Europeia, chamada Apply AI Strategy, busca ampliar o uso da tecnologia em indústrias estratégicas, especialmente entre pequenas e médias empresas (PMEs), modernizar os serviços públicos e incentivar o desenvolvimento de modelos europeus de IA de ponta.

Segundo o Centro Comum de Pesquisa (JRC), que analisou os resultados da consulta pública sobre a estratégia, os principais pontos de atenção envolvem inovação, competitividade e investimentos em infraestrutura, capacitação e cooperação internacional.

A estratégia destaca a necessidade de formar profissionais qualificados em IA, reduzindo lacunas entre a oferta educacional e a demanda do mercado. As funções mais procuradas em vagas online incluem engenheiro e desenvolvedor de IA e machine learning, além de analista e engenheiro de dados.

Os cursos mais oferecidos estão voltados a aprendizado de máquina, robótica, automação e ética em IA, mas há baixo foco em IA generativa, o que indica a necessidade de ampliar a formação nesse campo. O estudo também aponta carência de programas voltados a áreas fora das ciências exatas, como ciências sociais, direito e administração.

A adoção de IA em governos é vista como essencial para a modernização dos serviços públicos. O JRC recomenda liderança ativa, cultura de inovação e expertise interna como fatores importantes para uma implementação bem-sucedida. A instituição também mantém o Public Sector Tech Watch, um observatório com casos de uso de IA em administrações públicas da UE.

A estratégia reforça o papel dos European Digital Innovation Hubs (EDIHs), que se transformarão em centros de experiência em IA. Eles vão oferecer suporte a PMEs, startups e órgãos públicos, fornecendo acesso a treinamentos, testes de soluções e orientação sobre regulação e ética.

Um relatório do JRC aponta que os hubs já atuam no apoio à transformação digital, mas precisam expandir a oferta de treinamentos e fortalecer a orientação ética e jurídica sobre o uso da tecnologia.

Com a Apply AI Strategy, a União Europeia busca consolidar um ecossistema de IA seguro, inclusivo e competitivo, capaz de unir inovação tecnológica, ética e capacitação profissional.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga