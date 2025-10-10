Corrida pela IA: Europa acelera medidas para proteger indústrias e serviços essenciais

onheça as novas políticas e os bilhões de euros que serão injetados para garantir a competitividade e a segurança em um mundo cada vez mais digital (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11h25.
A União Europeia quer acelerar a adoção de inteligência artificial (IA) para manter sua vantagem competitiva global. A nova iniciativa da Comissão Europeia, chamada Apply AI Strategy, busca ampliar o uso da tecnologia em indústrias estratégicas, especialmente entre pequenas e médias empresas (PMEs), modernizar os serviços públicos e incentivar o desenvolvimento de modelos europeus de IA de ponta.
Segundo o Centro Comum de Pesquisa (JRC), que analisou os resultados da consulta pública sobre a estratégia, os principais pontos de atenção envolvem inovação, competitividade e investimentos em infraestrutura, capacitação e cooperação internacional.
A estratégia destaca a necessidade de formar profissionais qualificados em IA, reduzindo lacunas entre a oferta educacional e a demanda do mercado. As funções mais procuradas em vagas online incluem engenheiro e desenvolvedor de IA e machine learning, além de analista e engenheiro de dados.
Os cursos mais oferecidos estão voltados a aprendizado de máquina, robótica, automação e ética em IA, mas há baixo foco em IA generativa, o que indica a necessidade de ampliar a formação nesse campo. O estudo também aponta carência de programas voltados a áreas fora das ciências exatas, como ciências sociais, direito e administração.
A adoção de IA em governos é vista como essencial para a modernização dos serviços públicos. O JRC recomenda liderança ativa, cultura de inovação e expertise interna como fatores importantes para uma implementação bem-sucedida. A instituição também mantém o Public Sector Tech Watch, um observatório com casos de uso de IA em administrações públicas da UE.
A estratégia reforça o papel dos European Digital Innovation Hubs (EDIHs), que se transformarão em centros de experiência em IA. Eles vão oferecer suporte a PMEs, startups e órgãos públicos, fornecendo acesso a treinamentos, testes de soluções e orientação sobre regulação e ética.
Um relatório do JRC aponta que os hubs já atuam no apoio à transformação digital, mas precisam expandir a oferta de treinamentos e fortalecer a orientação ética e jurídica sobre o uso da tecnologia.
Com a Apply AI Strategy, a União Europeia busca consolidar um ecossistema de IA seguro, inclusivo e competitivo, capaz de unir inovação tecnológica, ética e capacitação profissional.
