EUA restringe venda de chips de IA da Nvidia para alguns países do Oriente Médio

O governo dos Estados Unidos restringiu a venda de chips de Inteligência Artificial da Nvidia para alguns países do Oriente Médio, de acordo com documento regulatório da empresa. A empresa não especificou quais nações são essas.

Restrições

As restrições de exportações para o Oriente Médio passam a valer no segundo trimestre do próximo ano fiscal, que se inicia no próximo mês de outubro.

As sanções se somam às restrições de exportação de alguns modelos à China e à Rússia.

"Novos controles de exportação ou alterações nos controles de exportação existentes podem afetar negativamente nossos negócios", afirmou a empresa. "A longo prazo, nossos resultados e nossa posição competitiva podem ser prejudicados."

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame