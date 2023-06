Estudo da 3M revela que 53% dos brasileiros estão muito preocupados com os impactos da IA

O estudo 3M Forward: O Futuro Hoje, conduzido pela 3M, aponta que o apetite por inovações científicas tem aumentado conforme as economias globais reagem às três principais forças de alteração da ordem mundial: mudanças climáticas, transformações sociais e demográficas, e a convergência dos mundos digital e físico.

Um dos indicadores destaque da pesquisa é que 83% dos brasileiros concordam que é possível construir um futuro de alta tecnologia e sustentável ao mesmo tempo, e 82% estão dispostos a usar os avanços digitais para aumentar sua produtividade no trabalho. Em contraponto à positividade, 53% expressaram grande preocupação com os impactos da IA no emprego e na desigualdade, e 34% estão céticos quanto aos riscos da IA superarem seus benefícios.

O estudo agrega dados do Índice do Estado da Ciência 2023 da 3M, que avalia como as pessoas percebem uma série de questões relacionadas à ciência e seu impacto na vida diária. O índice é uma pesquisa global coordenada pela Ipsos, e também inclui contribuições de cientistas, engenheiros e especialistas da 3M, fornecendo suas percepções de como suas soluções estão moldando um futuro melhor.

A pesquisa foi conduzida com uma amostra de mil pessoas de 18 anos ou mais, em 17 países: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Tailândia, Taiwan, Itália, Índia, China, Coréia do Sul, Japão, Hong Kong e Austrália.

Paulo Gandolfi, Diretor de Operações de P&D e Inovação da 3M para a América Latina, afirmou que essas forças globais causam rupturas, mas as veem como catalisadoras para novos avanços científicos e impactos sociais positivos. Ele acredita que a ciência tem o potencial para enfrentar os desafios globais mais difíceis, e a diversificação e vasta experiência da 3M permitem repensar o que é possível para moldar um novo futuro.

“Vemos a ampliação do consenso em relação à necessidade de ações climáticas e a crescente demanda por soluções inovadoras e sustentáveis atingindo um ponto de inflexão", comentou Gandolfi. "Nosso robusto sistema de inovação permite que nós - e nossos clientes - aceleremos e ampliemos as soluções científicas existentes nas áreas críticas de descarbonização, transição energética e economia circular”.